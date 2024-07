Tour de France: "Das wäre das Ende unseres Sports"

Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard fahren bei der Tour de France einmal mehr der Konkurrenz davon - nicht ohne Argwohn auszulösen. In einem Interview mit der französischen Sportzeitung L‘Equipe hat sich Stéphane Heulot, Manager des Teams Lotto-Dstny, hörbar frustriert über die Dominanz der Top-Fahrer geäußert - und offen von „Zweifeln“ an der Sauberkeit der Radsport-Elite gesprochen.

Der Vergleich zu den rund 25 Jahre alten Zeiten von Lance Armstrong, Marco Pantani und Co. sei für ihn dabei weniger das Thema, so Heulot, das sei wegen der sich verändernden Bedingungen immer „kompliziert“. Es sei eher „die Lücke zwischen den Top 10 und dem Rest des Pelotons“, die ihn beschäftige: Da gebe es nämlich „keine großen Unterschiede“ in Bezug auf Ausrüstung, Aerodynamik und Trainingsmethodik.

Heulot meldete schon 2020 Zweifel an Pogacar an

Heulot war selbst in der Hochdopingzeit des Radsports aktiv, bei der Tour 1996, trug er einige Tage das Gelbe Trikot, ehe sich am Ende der inzwischen geständige Sünder Bjarne Riis durchsetzte. Heulot hatte schon bei Pogacars ersten Tour-Sieg 2020 mit offener Skepsis auf den Slowenen geblickt - und auf die belastete Vergangenheit seines Teamchefs Mauro Gianetti verwiesen.

Womöglich seien Pogacar und Vingegaard genetische „Phänomene“, aber: „Hier geht es um die Weltspitze, wie kann es da solche Lücken geben?“ Heulot erinnert in diesem Zusammenhang auch an das Zeitfahren in Combloux im vergangenen Jahr, als Vingegaard 2:51 Minuten und Pogacar 1:13 Minuten vor dem drittplatzierten Wout van Aert lagen: „Das ist eine Art von Dominanz, des Kannibalismus, der an die Merckx-Ära erinnert und die ich so nicht kannte.“