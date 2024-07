Tour-de-France-Irrwitz: Armstrong hat "besch***enes Gefühl"

Als Tadej Pogacar auf der 15. Etappe der diesjährigen Tour eben jenen Anstieg erklomm, war er früher am Ziel. Viel früher. 39 Minuten und 44 Sekunden hatte der Slowene benötigt, um am gewünschten Ort anzukommen.

Die Außergewöhnlichkeit der auf der 15. Etappe gezeigten Leistungen - von Pogacar und dem unterlegenen Jonas Vingegaard - sorgen für Staunen. Auch bei Armstrong, dessen Leistungen von damals wegen seiner Doping-Entlarvung inzwischen in anderem Licht erscheinen. Der siebenfach disqualifizierte Ex-Tourrekordsieger witzelt nun in seiner neuen Rolle als Podcaster über die neuen Fabelleistungen bei der Tour: „Das gibt dir ein beschissenes Gefühl. Ich wäre wahrscheinlich mit der Truppe von Astana um Mark Cavendish ins Ziel gekommen. Mein schlimmster Albtraum“, erklärte er dazu in seiner Show „The Move“.