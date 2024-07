Tour de France: Hinter vorgehaltener Hand tuscheln auch Fahrer

Tadej Pogacar steuert auf seinen dritten Gesamtsieg bei der Tour de France zu - in so dominanter Manier, dass er mal wieder von einer alten Diskussion eingeholt wird.

Die Frage, ob die historischen Fabelzeiten des Slowenen vom Team UAE Emirates auf sauberem Wege erzielt worden sein können, wird vor allem in Frankreich seit einigen Tagen verstärkt debattiert. Nun wird offenbar, dass sie auch bei den Kollegen Gesprächsthema ist. In der französischen Tageszeitung Le Télégramme berichtet dies ein namentlich ungenannter Fahrer.

„Ich weiß nicht, was es ist, aber ...“

Argwohn äußert auch ein ebenfalls anonymer Sportdirektor - nicht nur in Bezug auf Pogacar: „Einige machen in Bezug auf die Etappen in der Höhe etwas anderes. Ich weiß nicht, was es ist, aber da ist irgendwas, was den Effekt der Höhe verstärkt.“