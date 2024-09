Deutsches Biathlon-Juwel verblüfft die Radsport-Welt!

Red Bull will gezielt auf junge Talente setzen, um die nächste Generation im Radsport zu formen. Der ehemalige Biathlet Florian Lipowitz verkörpert diese Strategie und trumpft bei seiner ersten großen Rundfahrt auf.

Lipowitz: Von der Loipe aufs Rad

Doch nach einem Umzug ins österreichische Seefeld und mehreren Verletzungen, darunter einem Kreuzbandriss, fand er seine noch größere Leidenschaft für den Radsport. Diese neue Passion führte ihn schließlich zu ersten Erfolgen bei Radmarathons im Jahr 2019, was ihm 2020 einen Platz im UCI Continental Team Tirol KTM Cycling einbrachte.

Auch wenn er in den folgenden drei Jahren keine großen Siege erringen konnte, etablierte er sich als talentierter Bergfahrer und erreichte immer wieder ordentliche Platzierungen.

Biathlon-Talent mit Durchbruch bei der Vuelta

Sein Potenzial blieb nicht unbemerkt, und so wurde er vom Team Red Bull - BORA-hansgrohe unter Vertrag genommen. Hier machte Lipowitz schnell auf sich aufmerksam, insbesondere mit seiner starken Leistung bei der Tour of the Alps und einem beeindruckenden dritten Platz bei der diesjährigen Tour de Romandie.