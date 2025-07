Tour de France: Etappensieg für Ausreißer - Pogacar stürzt

In einer actionreichen Etappe kommt Tadej Pogacar zu Fall, jedoch zeigen seine Konkurrenten ein bemerkenswertes Fairplay.

Die entscheidende Attacke von Schmid und Abrahamsen erfolgte bereits am vorletzten Anstieg rund 15 Kilometer vor dem Ziel. Das Duo setzte sich von seinen drei Mitstreitern einer Fluchtgruppe ab und fuhr gemeinsam dem Ziel entgegen.

Mathieu van der Poel holte in großen Schritten auf, schaffte den Anschluss jedoch nicht ganz und belegte Platz drei.

Pogacar stürzt in der letzten Abfahrt

Auch im Peloton war im schwierigen Finale einiges an Action geboten. Unter anderem zeigte sich Florian Lipowitz weit vorne, jedoch konnte sich kein Top-Fahrer absetzen.

Knapp vier Kilometer vor dem Ende stürzte Topfavorit Tadej Pogacar nach einer Kollision mit einem anderen Fahrer, jedoch hatte der Slowene Glück, dass seine Konkurrenten auf den Tour-Favoriten warteten. Großes Fairplay von Jonas Vingegaard und Co.!

Immer wieder Attacken: Vingegaard zeigt sich aktiv

Unter anderem sorgte Visma | Lease a Bike für mächtig Furore, die in Person von Wout van Aert und sogar Jonas Vingegaard attackierten. Einige große Namen wie Primoz Roglic und Remco Evenepoel verloren zwischenzeitlich den Kontakt und konnten nur mit Mühe wieder Anschluss finden.

Während sich das Tempo im Peloton mit den Tour-Favoriten beruhigte, nahm ein Quintett um van Aert und van der Poel die Verfolgungsjagd in Richtung Spitzengruppe auf. Die Aufholjagd der beiden Klassiker-Spezialisten war letztlich aber nicht von Erfolg gekrönt.

Es geht in die Pyrenäen

Am Donnerstag wartet für die Tour-Stars die erste ganz harte Bergetappe in den Pyrenäen. Insbesondere am Schlussanstieg nach Hautacam ist ein Schlagabtausch zwischen Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard zu erwarten.