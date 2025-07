Tour de France: Schlägt jetzt seine Stunde?

Die letzten Meter der sechsten Etappe der Tour de France nach Vire in der Normandie waren noch einmal äußerst anspruchsvoll. Aber Florian Lipowitz hatte sich offenbar etwas Kraft übrig gelassen. Kurzzeitig führte der 24-Jährige das Hauptfeld mit den großen Namen des Gesamtklassements, darunter Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard , sogar an, als es steil bergauf ging.

Roglic verlor fünf Sekunden auf Lipowitz. Auf einer dreiwöchigen Rundfahrt eigentlich kaum der Rede wert. In diesem speziellen Fall aber irgendwie doch. Denn Roglic lag vor dem Start der Etappe in der Gesamtwertung nur eine Sekunde vor Lipowitz. Somit ist Lipowitz nun der am besten platzierte Fahrer des Teams Red Bull-Bora-hansgrohe.

Ullrich lobte Lipowitz in höchsten Tönen

„Ich glaube, der Junge weiß gar nicht, wie stark er ist”, adelte ihn Radsport-Legende Jan Ullrich daraufhin in der ARD und fügte hinzu: „Er hat mich super beeindruckt. Es ist schön zu sehen, dass es aufwärts geht.“ Lipowitz war im Zeitfahren auch 21 Sekunden schneller als der nominelle Kapitän Roglic und erweckte den Eindruck, als sei er besser in Form als der Slowene.

Das Resultat am Mittwoch kam umso mehr überraschend, weil der Kurs des Zeitfahrens angesichts des flachen Profils für klassische Spezialisten gemacht schien. Lipowitz, der Abschnitte mit Hügeln und langen Bergen bevorzugt, überzeugte aber dennoch auf ganzer Linie und sagte im Anschluss selbst: „Dass ich so gut fahren würde, hätte ich nicht gedacht.“

Roglic erneut mit Problemen

Auch Ullrich merkte bereits an, dass Lipowitz mit derartigen Leistungen schon bald nach dem Kapitänsamt greifen würde. „Ich glaube, dass er auch in den Bergen vorne mitfahren kann”, betonte er. Wenn der deutsche Hoffnungsträger so weitermacht wie in den letzten beiden Tagen, könnte seine Stunde tatsächlich schlagen.