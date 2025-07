Tour de France: Schwarzer Tour-Tag für Olympiasieger

Die Hoffnungen auf den Tour-Sieg gehen für einen Rad-Star bereits auf der ersten schweren Pyrenäen-Etappe flöten. Remco Evenepoel erwischt einen gebrauchten Tag und verliert einiges an Zeit. Profitieren kann davon vor allem ein Deutscher.

Kritiker merkten allerdings schon vor dem Start der Tour de France an, dass der Doppel-Olympiasieger aus Belgien auf den langen Anstiegen seine Probleme bekommen könnte. Sie sollten Recht behalten, wie die zwölfte Etappe bewies.

Evenepoel offenbart an den harten Anstiegen Schwächen

Bereits bei der ersten Bergwertung der 1. Kategorie bei der diesjährigen Tour musste Evenepoel zu einem frühen Zeitpunkt abreißen lassen. Zwar kämpfte sich der Gesamt-Dritte aus dem Vorjahr in der Abfahrt nochmal heran, jedoch war schon zu erahnen, was am Schlussanstieg nach Hautacam passieren werde.