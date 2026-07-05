Tour de France: Darum trägt Jonas Vingegaard eine Maske

SPORT1 05.07.2026 • 15:28 Uhr Mundschutz für den Mann im Gelben Trikot: Jonas Vingegaard will Infekte im Rahmen der Tour de France unbedingt vermeiden.

Jonas Vingegaard setzt bei der Tour de France auf maximale Vorsicht. Der Däne erschien vor dem Start der zweiten Etappe mit Gesichtsmaske – passend zum Trikot in Gelb. Visma-Lease a Bike will das Risiko einer Erkrankung im Peloton so klein wie möglich halten.

Vingegaard machte vor dem Start klar, dass er keine akuten Beschwerden habe, er sich jedoch selbst schützen wolle. „Dahinter stecken ein paar Dinge. Es ist nicht so, dass ich ein Problem habe“, machte er deutlich. Die Gefahr, sich anzustecken, besteht aber dennoch.

„Ich höre schon, dass es in manchen Teams Krankheiten gibt, und ich hatte in meinen vergangenen beiden Grand Tours eine Vorgeschichte – also, wie du sagst: ‚Better safe than sorry (Vorsicht ist besser als Nachsicht).'“

Das Misstrauen gegenüber jedem Kratzen im Hals ist nicht aus der Luft gegriffen. Vingegaard gewann zwar die vergangene Vuelta a Espana und holte sich im Mai auch den Giro d’Italia, beide Male hatte er aber im Rennverlauf mit Krankheitsproblemen zu kämpfen.

Personalsorgen bei Visma

Dass Visma-Lease a Bike die Gesundheits-Strategie verschärft, passt zur ohnehin angespannten Personallage. Klassiker-Stütze Christophe Laporte fällt mit einem Quadrizepsriss nach Trainingssturz aus. In Wout van Aert fehlt zudem ein wertvoller Helfer und Etappenjäger, der wegen einer Ellbogenverletzung nicht rechtzeitig fit wurde.