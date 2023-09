Kuss nach Vuelta-Triumph: "Werde immer noch ich selbst sein"

Sepp Kuss ist nach dem Triumph bei der Spanien-Rundfahrt am Ziel seiner Träume, verändern will sich der US-amerikanische Radprofi deshalb aber nicht. „Ich werde immer noch ich selbst sein - es hat mein Leben verändert, aber ich denke, ich werde mit vielen schönen Erinnerungen auf diese Erfahrung zurückblicken“, sagte Kuss nach der letzten Etappe der Vuelta im Ziel in Madrid.