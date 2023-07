Schwimm-WM: Beck gewinnt ihr zweites Freiwasser-Gold

Drei Tage nach ihrem Triumph über die olympischen 10 km hat Leonie Beck bei den Schwimm-Weltmeisterschaften in Fukuoka auch Freiwasser-Gold über die halbe Distanz gewonnen. Die 26-Jährige aus Würzburg, die seit zwei Jahren in Italien trainiert, schlug nach 59:31,7 Minuten im Meer am Momochi Seaside Park eine Sekunde vor der niederländischen Rio-Olympiasiegerin Sharon van Rouwendaal an. Bronze schnappte sich die brasilianische Tokio-Gewinnerin Ana Marcela Cunha.