Schwimm-Star geht durch die “Hölle" - Paralympics-Siegerin kämpft mit Angstattacken

„Da ging nichts mehr. Ich war in einem labilen Zustand. Da kam zum ersten Mal die Sorge, die Angst, ich könnte wieder Krebs haben. Es ist ein Auf und Ab“, erzählt Semechin im SID -Gespräch - und fügt mit einem Lächeln an: „Aber jetzt geht es mir wieder besser als letzte Woche.“

Das sei „Fakt“, sagt sie tapfer, ändert aber nichts an ihren hohen Zielen, auch bei den anstehenden Para-Weltmeisterschaften in Manchester (31. Juli bis 6. August), bei denen sie bereits bei den Vorläufen über 100 m Brust glänzte : „Ich möchte immer die Beste sein, das war vor dem Krebs so und ist jetzt immer noch so.“

Semechin wird Vize-Weltmeisterin zwischen zwei Chemotherapien

Paralympics 2024 in Paris sind das klare Ziel

Sie frage sich jetzt schon, so Semechin: „Wie wird das sein? Was kann ich in diesem Zustand erreichen? Aber das kitzelt mich. Ich habe das Feuer in mir, dass ich sage, ich möchte dafür kämpfen.“