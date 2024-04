Tygart: "Schweigen der Spitzen des Sports ist ohrenbetäubend"

Die Affäre um die positiven Dopingproben von 23 Schwimmern aus China vor den Olympischen Spielen 2021 in Tokio, die keine Sanktionen nach sich zogen, hatte am Wochenende den Weltsport erschüttert. Die New York Times und die ARD-Dopingredaktion hatten den Fall gemeinsam recherchiert und veröffentlicht. Seitdem ist die Welt-Anti-Doping-Agentur in der Defensive.