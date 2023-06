Deutsches Leichtathletik-Talent bei Special Olympics disqualifiziert - weil es zu schnell war

Bei den Special Olympics World Games sind Bestleistungen nicht das Maß der Dinge. Das Motto der in Berlin stattfindenden Weltspiele lautet „Zusammen unschlagbar“ und steht im Vordergrund.

Und so bekommen alle Athletinnen und Athleten eine Medaille, unabhängig davon, ob sie einen Wettbewerb abgeschlossen haben. Auch die 15-jährige Leonie Spehr, die am Montag vor dem Finale des 800-Meter-Laufs disqualifiziert wurde.

Special Olympics: „Enorme Steigerung“ nicht vorhersehbar

Um einen fairen Wettkampf zu gewährleisten, werden die Athletinnen und Athleten einem Klassifizierungssystem unterzogen, das sie in Leistungsgruppen für die Finals einteilt. Teilnehmer, deren Leistung stark von der zuvor gemessenen Leistung abweicht, werden disqualifiziert.

In sechs Sportarten der Special Olympics gibt es zudem ein neues System: Die Trainer teilen ihre Athleten vor Beginn der Spiele in Gruppen ein. Dies geschah auch in der Leichtathletik, Leonie Spehrs Sportart.