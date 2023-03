Betting: Irland - Frankreich Tipp, Prognose & Quoten | 27.03.2023

Unser Irland - Frankreich Tipp zum EM Quali Spiel am 27.03.2023 lautet: Frankreich sorgte bereits am ersten Spieltag der EM-Qualifikation mit einem mühelosen 4:0-Sieg gegen Holland für Aufsehen. Auch gegen die „Boys in Green“ geht die „Equipe Tricolore“ als Anwärter auf drei Punkte ins Rennen und dürfte dieser Rolle auch gerecht werden.

Für Irland handelt es sich beim Kräftemessen mit dem zweimaligen Weltmeister um das erste Duell im Rahmen der EM-Quali. Wenngleich die Mannen von der Grünen Insel sich nur wenig Chancen auf ein Erfolgserlebnis ausrechnen, wusste die Elf von Trainer Stephen Kenny jüngst in den Länderspielen gegen Malta und Lettland zu überzeugen und sackte zwei Erfolgserlebnisse ein.

Der Vizeweltmeister aus Frankreich startete mit einem 4:0-Kantersieg in die EM-Qualifikation und präsentierte sich gegen defensiv anfällige Niederländer vor allem abschlussstark. WM-Torschützenkönig Kylian Mbappé untermauerte mit zwei Toren seine Abschluss-Sicherheit und wird auch dem Abwehrverbund der Iren Probleme bereiten.

Frankreich stellt das deutlich bessere Team und verfügt über ungemein viel Qualität im eigenen Kader. Dennoch sollten die „Boys in Green“ zuhause nicht unterschätzt werden. Wir trauen beiden Konkurrenten ein Tor zu. Für diesen Spielausgang hält Betano eine Quote von 2,25 bereit.

Darum tippen wir bei Irland vs Frankreich auf „Beide Teams treffen“:

Irland ist seit 14 EM-Qualifikationsspielen zu Hause ungeschlagen (8S, 6U).

Die Iren trafen jüngst in 12 EM-Qualifikationsspielen auf heimischem Boden in Folge.

Frankreich hielt nur in 4 der letzten 8 Heimspiele in der EM-Quali hinten die Null.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Irland vs Frankreich Quoten Analyse:

An der Favoritenrolle des Vize-Weltmeisters gibt es keine Zweifel. Ein Umstand, der anhand einer recht niedrigen Irland Frankreich Quote für den Auswärtssieg in Höhe von durchschnittlich 1,40 bestätigt wird.

Der Sieg der Hausherren aus Irland bringt den bis zu 8,5-fachen Wetteinsatz mit sich und wird von den Bookies schlichtweg für sehr unwahrscheinlich gehalten.

Recht ähnlich gestaltet es sich auch für Tore auf beiden Seiten. Quoten von teilweise über 2,20 offerieren die besten Bookies wie z. B. Betano für diesen Spielausgang. Alle drei Begegnungen auf irischem Boden endeten mit weniger als 1,5 Toren zwischen beiden Teams.

Irland vs Frankreich Prognose: „Kann Irland den Favoriten in die Schranken weisen?“

Dreimal haben die Iren bislang an einer EM-Endrunde teilgenommen. Zweimal mussten die „Boys in Green“ nach der Vorrunde die Zelte abbauen und zuletzt bei der EM 2016 in Frankreich war gegen den späteren Finalisten und Gastgeber im Achtelfinale Endstation - obwohl die Kicker von der Grünen Insel damals sogar mit 1:0 in Front gingen.

Im FIFA-Ranking rangiert die Elf von Trainer Stephen Kenny auf Platz 48 und ist weit entfernt von den Top 20 im Weltfußball. Der letzte Test führte gegen Lettland zu einem knappen 3:2-Erfolg. Dabei gaben die Iren eine 2:0-Führung aus der Hand, durften aber am Ende aufgrund des Siegtreffers von Chiedozie Ogbene dennoch jubeln. Gegen die angriffslustigen Franzosen ist gewiss mehr defensive Stabilität gefragt.

Seit Juli 2012 sitzt Didier Deschamps auf der Trainerbank des zweimaligen Weltmeisters. 90 Siege, 26 Remis und 24 Niederlagen attestieren dem Coach eine gute Gesamtstatistik. Eine der bittersten Pleiten war das 2:4 im WM-Endspiel gegen Argentinien. Mit einem 4:0-Kantersieg zum Auftakt der EM-Quali gelang jedoch eine kleine Rehabilitation.

Irland - Frankreich Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Irland: 3:2 Lettland (Test, H), 1:0 Malta (Test, A), 1:2 Norwegen (Test, H), 3:2 Armenien (NL, H), 1:2 Schottland (NL, A).

Letzte 5 Spiele Frankreich: 4:0 Niederlande (EM-Quali, H), 3:3, 2:4 n. E. Argentinien (WM), 2:0 Marokko (WM), 2:1 England (WM), 3:1 Polen (WM).

Letzte 5 Spiele Irland vs. Frankreich: 0:2 (Test, A), 1:2 (EM, A), 0:1 (WM-Quali-Playoff, H), 1:1 (WM-Quali-Playoff, A), 0:1 (WM-Quali, H).

„Les Bleus“ belegen im FIFA-Ranking hinter Brasilien und Argentinien Rang 3 und gehören zur Weltspitze. Der Kader sucht seinesgleichen und kann jede Nation in die Schranken weisen.

Dennoch offenbarte vor allem die WM 2022 in Katar, dass die Defensive immer für ein Gegentor zu haben ist. Nur eine der sieben WM-Partien wurde mit weißer Weste bestritten. Sechs Gegentore in sieben WM-Begegnungen deuten nicht zwingend auf eine sichere Abwehrkette hin.

Unser Irland - Frankreich Tipp: „Beide Teams treffen“

Frankreich ist in der Gruppe B als Favorit auf den Platz an der Sonne gesetzt. Um Platz zwei ist ein Dreikampf zwischen Griechenland, Irland und Holland zu vermuten. Gegen die „Equipe Tricolore“ ist ein gutes Ergebnis für die „Boys in Green“ unabdingbar. Trainer Stephen Kenny wird womöglich auf ein 3-5-2 setzen. Wobei dem Mittelfeld eine wesentlich defensivere Spielausrichtung als noch gegen Lettland zuteil kommen dürfte.

Auf der Gegenseite könnte Didier Deschamps am 4-2-3-1 festhalten und vor allem das Flügelspiel über die pfeilschnellen Kylian Mbappé und Kingsley Coman forcieren. Frankfurts Randal Kolo Muani dürfte wieder als Neuner zum Einsatz kommen und vielleicht sogar seinen zweiten Treffer im Dress der Equipe vermelden.