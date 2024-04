RB Leipzig - Dortmund Tipp, Prognose, Quoten | 27.04.2024

Unser RB Leipzig - Dortmund Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.04.2024 lautet: Die Bullen wollen im Kampf um die CL auf Nummer sicher gehen und den BVB auf Distanz halten. Das sollte im Wett Tipp heute mit mindestens einem Remis auch glücken.

Eigentlich steht uns am kommenden Wochenende ein extrem spannendes Duell zwischen RB Leipzig und Borussia Dortmund um den Champions-League-Platz 4 bevor. Doch wie es aussieht, hat das Spiel der beiden Top-Teams ein wenig an Brisanz verloren. Denn durch die Erfolge der deutschen Vereine in dieser Europapokal-Saison hat die Bundesliga jetzt schon so gut wie sicher in der kommenden Saison in der Königsklasse einen fünften Startplatz. Aber trotzdem wird es am Samstag in der Red Bull Arena sicher heiß hergehen.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 1,80 bei ODDSET für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei RB Leipzig vs Dortmund auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Leipzig ist seit 7 BL-Spielen ungeschlagen

Der BVB konnte von den letzten 6 Vergleichen gegen RB nur einen gewinnen

Die Roten Bullen kassierten in dieser Saison lediglich 2 Heimpleiten



RB Leipzig vs Dortmund Quoten Analyse:

Die Roten Bullen haben im Rennen um Rang 4 aktuell mit einem Polster von einem Platz und zwei Punkten die Nase vorne. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das bei der RB Leipzig vs Dortmund Prognose die Einschätzung der besten Buchmacher.

So bekommt ihr für einen Heimsieg Quoten im Schnitt von 1,69. Auf der Gegenseite wird ein Dreier der Gäste mit durchschnittlichen Quoten von 4,50 belohnt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

RB Leipzig vs Dortmund Prognose: Die Roten Bullen wolle ihre Serie ausbauen

Rechtzeitig zum Saison-Endspurt hat Leipzig seine Topform gefunden. An den letzten elf Spieltagen kassierte RB mit dem 1:2 beim FC Bayern nur eine Niederlage. Seit sieben BL-Spielen ist die Mannschaft von Coach Marco Rose nun ungeschlagen. Das 2:1 in Heidenheim am Wochenende war der sechste Sieg in diesem Zeitraum. Allerdings konnten die Bullen den ebenbürtigen Aufsteiger nur dank großer Willenskraft und der höheren individuellen Qualität niederringen.

Auch daheim ist RB seit fünf Partien ohne Niederlage und ohne Gegentor. Seit dem bitteren 2:5 Ende Januar in Stuttgart haben sich im Team klare Hierarchien gebildet. Zudem harmonieren die beiden Neuzugänge Lois Openda und Benjamin Sesko im Sturm immer besser. In den letzten zwölf Spielen holte Sesko neun Scorerpunkte, Openda sogar 13. Die Heimbilanz in dieser Saison steht bei zehn Siegen, drei Remis und nur zwei Pleiten.

Am Sonntag wäre es fast soweit gewesen. Der BVB hätte beinahe als erste Mannschaft in dieser Saison Leverkusen eine Niederlage zugefügt. Die Dortmunder führten im Signal Iduna Park bis zur siebten Minute der Nachspielzeit mit 1:0. Doch am Ende mussten sich die Schwarz-Gelben gegen den neuen deutschen Meister mit einem 1:1 zufriedengeben. Verdient wäre der Sieg jedoch nicht gewesen. Nach dem tollen 4:2 in der Champions League gegen Atletico Madrid wirkte die Borussia müde und agierte zu passiv.

So konnten die Dortmunder in dieser Saison nur acht von 15 Heimspielen für sich entscheiden. Das reicht im Heim-Ranking für den sechsten Platz. Dafür lief es in der Fremde mit nur einer Niederlage umso besser. Lediglich Leverkusen (39) hat auswärts mehr Punkte gesammelt als Borussia Dortmund (30). Zudem kassierte nur die Werkself (12) auf des Gegners Platz weniger Gegentreffer als Dortmund (14). Dafür dürfen die Borussen in dieser Saison ja noch vom Henkelpott in der Champions League träumen.

RB Leipzig - Dortmund Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 2:1 Heidenheim (A), 3:0 Wolfsburg (H), 4:1 Freiburg (A), 0:0 Mainz (H), 5:1 Köln (A)

Letzte 5 Spiele Dortmund: 1:1 Leverkusen (H), 4:2 Atletico Madrid (H), 2:1 Gladbach (A), 1:2 Atletico Madrid (A), 0:1 VfB Stuttgart (H)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig vs Dortmund: 3:2 (A), 2:0 (H), 1:2 (A), 3:0 (H), 4:1 (A)



Der BVB führt den direkten Vergleich gegen RB mit acht Siegen zu sieben Niederlagen noch knapp an. Von den letzten sechs Vergleichen gegen Leipzig konnte Dortmund aber nur einen für sich entscheiden. Das 2:3 im Hinspiel der laufenden Saison war die fünfte Niederlage für Schwarz-Gelb in diesem Zeitraum. In den 17 Duellen fielen 58 Treffer. Das macht einen Schnitt von 3,4 Toren pro Spiel.

Unser RB Leipzig - Dortmund Tipp: Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen

Wollen die Männer von Coach Edin Terzic, was das Ticket für die Champions League angeht, auf Nummer sicher gehen, müssen sie am Samstag in Leipzig gewinnen. Auch bei RB will man sich nicht auf den fünften Platz verlassen.

Stattdessen soll im Big-Point-Spiel ein Heimsieg her. Am Ende trauen wir den Hausherren auch mindestens einen Punkt zu. Das hat einerseits mit dem direkten Vergleich zu tun, andererseits waren die Roten Bullen in den vergangenen Wochen in toller Form.