Betting: Montenegro - Serbien Tipp, Prognose & Quoten | 27.03.2023

Unser Montenegro - Serbien Tipp zum EM Quali Spiel am 27.03.2023 lautet: Die Serben wollen endlich ihren EM-Fluch brechen. Auch im zweiten Spiel der Quali für die EURO 2024 sind die Adler zurecht die Favoriten. Ein Punkt ist am Montagabend auf jeden Fall drin.

Serbien nahm das letzte Mal im Jahr 2000 an einer Europameisterschaft teil. Damals noch als „Bundesrepublik Jugoslawien“ zusammen mit Montenegro. Inzwischen ist Montenegro selbstständig und der kleine Nachbar der Serben.

In der Qualifikations-Gruppe G für die EM 2024 in Deutschland treffen beide Nationen im direkten Duell aufeinander. Das erste „Derby“ steigt am Montagabend in Podgorica. Sowohl Serbien als auch Montenegro haben ihre Auftaktspiele am Freitag gewonnen. Wer punktet nun auch am 2. Spieltag?

Schaut man auf die Wettquoten, schlagen sich die Buchmacher recht deutlich auf die Seite der Gäste. Auch wir spielen am Ende mit einer Quote von 1,52 bei Winamax die Wette „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Montenegro vs Serbien auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Montenegro ist noch ohne Punkt gegen Serbien

In den letzten 11 Länderspielen der „Hrabri sokoli“ wurde der Wert „2 Tore“ nur zweimal übertroffen

Die „Orlovi“ haben nur eines ihrer letzten 11 Auswärtsspiele verloren

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Montenegro vs Serbien Quoten Analyse:

In der FIFA-Weltrangliste liegen die Serben auf Rang 29. Die Montenegriner werden dagegen auf Platz 69 geführt. Zudem spricht auch die Qualität des Kaders mit einem Gesamtmarktwert von 343 Millionen zu 46 Millionen Euro klar für die Gäste.

So gibt es bei der Montenegro vs Serbien Prognose für einen Sieg der „Orlovi“ Quoten im Schnitt von 1,73. Auf der Gegenseite sind die Hausherren mit durchschnittlichen Siegquoten von 5,04 die klaren Außenseiter.

Montenegro vs Serbien Prognose: Setzt sich die Qualität der Gäste durch?

Montenegro hat als eigenständiges Land bisher ohne Erfolg an drei Qualifikationen für eine EM und an vier Ausscheidungskämpfen um ein WM-Ticket teilgenommen. Ganz schwach waren die Leistungen in der Quali für die EURO 2021.

Danach entschied sich der Verband mit Miodrag Radulovic für einen neuen Nationaltrainer. Doch der neue Coach hat auch mit der Konstanz seiner Mannschaft und der Qualität im Kader zu kämpfen.

Die Stars der „tapferen Falken“ sind die Abwehrspieler Savic (Atletico Madrid) und Marusic (Lazio). Dahinter klafft aber ein recht großes Loch. Ende des Jahres 2022 holte die Auswahl in vier Spielen gegen Bosnien, Finnland, die Slowakei und Slowenien nur ein Remis, bei drei Pleiten.

Diese Serie endete am Freitag. Die „Hrabri sokoli“ gewannen ihren Auftakt in der EM-Quali zu Gast in Bulgarien mit 1:0.

Nach einer tollen Qualifikation, in der man Portugal hinter sich gelassen hatte, fuhren die Serben mit großen Erwartungen zur Winter-WM nach Katar. Doch wie schon bei der Endrunde 2018 trafen die „Orlovi“ auch dieses Mal in der Vorrunde auf Brasilien und die Schweiz.

Am Ende mussten die Männer von Coach Dragan Stojkovic mit nur einem Punkt aus drei Spielen frühzeitig die Koffer packen.

Die große Problemzone war die Abwehr mit acht Gegentoren. Das konnte auch die gute Offensive mit Stars wie Kostic, Vlahovic (beide Juve) oder Mitrovic (Fulham) nicht kompensieren. Trotzdem hielten die Serben an ihrem Weg und ihrem Trainer fest.

Das große Ziel ist die Teilnahme an der EM 2024. Die letzten fünf Europameisterschaften fanden nämlich ohne das Land vom Balkan statt. Der Auftakt in die laufende Quali glückte am Freitag mit einem 2:0-Heimsieg gegen Litauen. Der Sieg war nie wirklich in Gefahr, so dass die Adler schon Kräfte fürs nächste Spiel sparen konnten.

Montenegro - Serbien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Montenegro: 1:0 Bulgarien (A), 0:1 Slowenien (A), 2:2 Slowakei (H), 0:2 Finnland (H), 0:1 Bosnien (A)

Letzte 5 Spiele Serbien: 2:0 Litauen (H), 2:1 USA (A), 2:3 Schweiz (H), 3:3 Kamerun (A), 0:2 Brasilien (A)

Letzte Spiele Montenegro vs Serbien: 1:2 (A), 0:2 (H)

Die beiden Nachbarn trafen bisher nur in der Nations League 2018/19 aufeinander. Damals gewannen die Serben das Hinspiel in Podgorica durch einen Doppelpack von Mitrovic mit 2:0. Auch im Rückspiel in Belgrad hatte Mitrovic getroffen, allerdings auch einen Elfmeter vergeben. Am Ende stand ein 2:1-Heimsieg auf der Anzeigetafel.

Unser Montenegro - Serbien Tipp: Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore

Das Prunkstück von Montenegro ist die Abwehr. So sind die „tapferen Falken“, vor allem daheim, oft ein unangenehmer Gegner. Im Mittelfeld und in der Offensive können die Gastgeber aber nicht mit den Serben mithalten. So trauen wir den Hausherren nicht mehr als einen Punkt zu. Da die „Orlovi“ ihre Offensiv-Power allerdings auch nicht immer auf den Rasen bringen können, erwarten wir bei diesem Derby zudem nicht allzu viele Tore.