Nürnberg - Karlsruhe Tipp, Prognose & Quoten | 28.04.2024

Unser Nürnberg - Karlsruhe Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.04.2024 lautet: Drei Niederlagen in Serie brachten die bangen Gesichter zurück nach Nürnberg. Im schlimmsten Fall rutschen die Hausherren am Ende noch richtig in den Abstiegskampf. Die Offensive des FCN kann in unserem Wett Tipp heute zumindest nicht überzeugen.

Als einer der vier schwächsten Vereine der Rückrunde (13 Punkte) und mit einer katastrophalen Form (3 Niederlagen in Serie) steht dem 1. FC Nürnberg ein schweres Spiel bevor. Die Clubberer empfangen den KSC, der in der Rückrunde fleißig Punkte gesammelt hat (25) und zu den drei stärksten Teams der zweiten Saisonhälfte zählt (3.).

Offensichtlich fehlt den Hausherren in dieser Spielzeit die Qualität im Angriff. Bis auf Can Uzun (15 Tore) hat kein Akteur im Team von Cristian Fiel mehr als vier Treffer erzielt. Der beste Angreifer der Clubberer ist jedoch seit drei Spieltagen ohne Torerfolg. Im Wett Tipp heute gehen wir deshalb einen gewagten Weg und spielen die Quote von 3,85 bei Happybet für „Nürnberg Unter 0,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Nürnberg vs Karlsruhe auf „Nürnberg Unter 0,5 Tore“:

Nürnberg verpasste in 4 der letzten 5 Ligaspiele einen eigenen Torerfolg.

Nürnberg hat seinen Fans in 33 Prozent der Heimspiele keine Möglichkeit zum Torjubel gegeben.

Der KSC hat 4 der letzten 8 Ligaspiele ohne Gegentor beendet.

Nürnberg vs Karlsruhe Quoten Analyse:

Sechs Punkte trennen die Hausherren noch vom Relegationsplatz und die Tendenz deutet auf ein abnehmendes Polster hin. Deutsche Wettanbieter und auch die anderen Buchmacher auf dem Markt sehen den FCN im eigenen Stadion mit Siegquoten bis 3,30 als klaren Underdog auflaufen.

Karlsruhe hat in der Ferne zuletzt aber mehrfach Punkte liegen lassen und seit drei Auswärtsspielen nicht mehr gewonnen (2U, 1N). Das erklärt, weshalb auch die Siegquoten der Gäste im Bereich von 2,00 und höher zu finden sind.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Nürnberg vs Karlsruhe Prognose: FCN-Erfolg abhängig von Can Uzun

Cristian Fiel hat in Can Uzun (15 Saisontore) einen Rohdiamanten in seiner Offensive, der allerdings deutlich zu viel Last schultern muss. Der 18-Jährige hat knapp 40 Prozent der Tore für die Clubberer erzielt, wartet aktuell aber seit drei Ligaspielen auf einen Treffer.

Seine Durststrecke stimmt komplett mit der schwachen Form der Hausherren überein. Nürnberg hat in vier der vergangenen fünf Liga-Partien keinen eigenen Treffer erzielt und ein Drittel seiner Heimspiele vergeblich auf einen Torjubel hingearbeitet.

Die erwartbaren Tore (37,7 xG) der Hausherren werden derzeit nur von drei weiteren Zweitligisten (Fürth, Rostock, Osnabrück) unterboten und sind ein klares Kennzeichen für das oftmals zu dünne Angriffsspiel der Franken.

Mit 53 erspielten Großchancen ist Nürnberg in einer völlig anderen Welt unterwegs als der KSC (83), der im Schnitt 2,00 Tore pro Spieltag erzielt (3.). Im Laufe der Rückrunde haben die Badener (31) bereits 17 Treffer mehr erzielt als der 1. FCN (14).

Nürnberg - Karlsruhe Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Nürnberg: 0:2 Paderborn (H), 0:2 Schalke (A), 0:4 Kiel (H), 3:3 Hertha (A), 0:2 Ingolstadt (H)

Letzte 5 Spiele Karlsruhe: 3:2 Hertha (H), 1:1 Paderborn (A), 2:1 St. Pauli (H), 0:0 Schalke (A), 1:0 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Nürnberg vs. Karlsruhe: 1:3 (H), 1:4 (A), 1:1 (H), 0:3 (A), 1:4 (A)

Die kritische Frage in unserem Wett Tipp heute ist, ob der KSC genügend Disziplin an den Tag legen kann, um sich keine Patzer zu erlauben. Das gelang in den letzten drei Auswärtsspielen (insgesamt 2 Gegentore) recht zuverlässig.

Zudem hat Christian Eichner seine Defensive in der Rückrunde gefixt und ihr deutlich mehr Stabilität verliehen. Vier der vergangenen acht Zweitliga-Spieltage hat der KSC ohne Gegentor beendet.

Mittlerweile sind die Gäste seit fünf Partien ungeschlagen und haben nur zwei ihrer letzten neun Wochenenden mit einer Niederlage verbracht. Die Anzahl der zugelassenen Schüsse (416) reicht sogar für einen Platz unter den ersten Sieben im deutschen Unterhaus.

Nürnberg ist in der Kategorie der zugelassenen Schüsse (484) das Schlusslicht in der 2. Bundesliga und hat vier der letzten fünf Ligaspiele verloren. Das erlaubt euch, über eine Quote von 2,10 für den Tipp „Sieg Karlsruhe“ nachzudenken und dabei diesen Bet365 Bonus zu nutzen.

Unser Nürnberg - Karlsruhe Tipp: „Nürnberg Unter 0,5 Tore“

Der KSC hat seine Defensive in der Rückrunde (15 Gegentore) in den Griff bekommen und vier der sechs weißen Westen innerhalb dieser Rückserie gesammelt. In Verbindung mit dem schwachen Angriff der Hausherren ist der Value in unserem Wett Tipp heute das Risiko wert.