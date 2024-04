Wiesbaden - Fürth Tipp, Prognose & Quoten | 28.04.2024

Unser Wiesbaden - Fürth Sportwetten Tipp zum 2. Bundesliga Spiel am 28.04.2024 lautet: Die Rückrunden-Tabelle präsentiert Wiesbaden (18.) und Fürth (16.) im untersten Segment der 2. Bundesliga. Für unseren Wett Tipp heute haben wir uns auf die beiden Offensivreihen eingeschossen.

Zwei Mannschaften (Magdeburg und Rostock) haben in der zweiten Halbserie weniger Tore erzielt als Wiesbaden und Fürth (je 13). Der fehlende Zug zum gegnerischen Tor hat den beiden Kontrahenten dieser Begegnung extrem geschadet. Während die Gäste ihre Aufstiegsambitionen beiseite legen mussten, hat sich der SVWW im Abstiegskampf angemeldet.

Markus Kauczinski (SVWW) und Alexander Zorniger (Fürth) haben in drei der letzten fünf Partien keinen Treffer von ihrer Mannschaft gesehen. In unserem Wett Tipp heute muss einer der beiden Coaches erneut auf ein Tor verzichten. Wir spielen bei Oddset die Quote von 2,10 für „Beide Teams treffen: Nein“.