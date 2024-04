BVB vs. Leipzig: Wer erreicht die Champions League?

Während die Meisterschaft in der Bundesliga praktisch entschieden ist, geht es im Kampf um die Champions League zur Sache.

Vor allem das Fernduell zwischen Borussia Dortmund und RB Leipzig ist dabei spannend. Vor dem 28. Spieltag liegt der BVB mit drei Punkten Vorsprung in der Pole Position.

Allerdings steht am Samstagabend das Topspiel gegen den drittplatzierten VfB Stuttgart an, während Leipzig nach Freiburg reist. Wer qualifiziert sich am Ende für die Königsklasse?

Bundesliga Top-4 Wettquoten bei bet365:

Direktes Duell könnte BVB vs. Leipzig entscheiden

Geht es nach den Wettquoten der Buchmacher, so ist der VfB praktisch bereits für die Champions League qualifiziert. Angesichts des Vorsprungs von vier respektive sieben Punkten auf Dortmund und Leipzig ist diese Prognose nachvollziehbar.

Somit ist auch in den verbleibenden Wochen der Saison 2023/24 ein Zweikampf BVB vs. RB zu erwarten. In diesem sieht Wettanbieter bet365 aktuell die Schwarz-Gelben im Vorteil.

Spannend ist dabei: Am 31. Spieltag wartet noch das direkte Duell zwischen den beiden Teams in Leipzig. Könnte sich hier am Ende entscheiden, wer die Millionen für die Teilnahme an der Königsklasse 2024/25 einstreicht?

Auch die Form spricht derzeit voll und ganz für den BVB. Die letzten fünf Spiele gewannen die Westfalen allesamt, darunter die überzeugende Defensivleistung beim 2:0-Erfolg am vergangenen Spieltag in München.

Spricht die Doppelbelastung gegen Dortmund?

Doch RB Leipzig bleibt hoffnungsvoll, doch noch am BVB vorbeizuziehen. Die Hoffnung liegt vor allem im Dortmunder Erfolg begründet. Denn während Leipzig sich voll und ganz auf die Bundesliga konzentrieren kann, trifft Dortmund noch die Doppelbelastung.

Im Viertelfinale der Champions League trifft der BVB auf Atletico Madrid und wird viel Kraft dafür aufwenden, die nächste Runde zu erreichen. Könnten dies am Ende die Prozentpunkte sein, die im Kampf um die Top-4 in der Liga fehlen?

Gut möglich, wobei auch ein anderer Fakt den Bundesligisten Hoffnung macht. Nach der Champions League Reform zur kommenden Saison gehen zwei Plätze an die punktbesten Nationen des Vorjahres. Deutschlands Bundesliga hat immer noch gute Karten, eines der Tickets zu ergattern.

Gelingt das, würde auch der Fünfte automatisch in der Champions League dabei sein. Und von hinten muss weder der BVB noch Leipzig einen starken Gegner befürchten.