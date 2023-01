Chelsea - Crystal Palace Tipp mit Experten-Prognose, Analyse & Statistik sowie Value-Quote für deine Premier League Wette | Schlittert Chelsea tiefer in die Krise?

Erst am Donnerstag verloren die Blues bei Fulham mit 1:2. Zuvor hatten sie in ihrer Historie nur eines von 30 Premier League-Duellen mit den Cottagers verloren. Statt den Anschluss an die europäischen Plätze wiederherzustellen, verlor das Team von Trainer Graham Potter weiter an Boden. Ein enttäuschender zehnter Platz steht derzeit zu Buche.