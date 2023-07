sportwetten.de Test und Erfahrungen 2023

Sportwetten.de ist in der Form erst seit 2018 auf dem deutschen Wettmarkt vertreten. Der Buchmacher mit deutscher Lizenz ist auch im Sponsoring sehr aktiv und unterstützt unter anderem den VfL Bochum und die Deutsche Eishockey Nationalmannschaft.

Was wir noch positiv einschätzen und wo der Bookie noch Potenzial hat, erfahrt ihr in diesem Text.

sportwetten.de Erfahrungen

Sportwetten.de präsentiert sich in einem modernen Gewand mit einer mobil optimierten Webseite, die einfach und intuitiv bedient werden kann. Dazu bietet der Bookie auch eine native App für seine Kunden an.

Das Wettangebot ist als gut einzustufen, bei den Wettquoten überzeugt sportwetten.de besonders bei den Fußball-Events in den europäischen Spitzenligen.

Stärken und Schwächen auf einen Blick

sportwetten.de Bonus

Ein Wettbonus ist allerdings nur so gut wie seine Bedingungen und da offenbart sportwetten.de kleine Schwächen.

sportwetten.de Geschichte

Für sportwetten.de steht der deutsche Markt im Fokus, was durch Partnerschaften mit der Deutschen Eishockey Nationalmannschaft und der Basketball Bundesliga bekräftigt wird.

sportwetten.de Sportwetten Angebot

Wettangebot

Im Durchschnitt bietet der Bookie damit derzeit weniger als 20 Sportarten an. Auch bei den gebotenen Wettmärkten hat sportwetten.de noch Potenzial.

Grundsätzlich braucht sich sportwetten.de hier zwar nicht verstecken, an die Top-Buchmacher wie Bet365 oder Bwin kommt der Bookie in Sachen Wettangebot allerdings nicht heran.

sportwetten.de Live Wetten

Bei der Auswahl des Wettanbieters wird auch der Live-Wetten Bereich immer wichtiger. Über die entsprechende Navigation gelangt man bei sportwetten.de in den Bereich der Live-Events.

sportwetten.de Wettquoten

Um hier einen Vergleich anzustellen, wird oft der Quotenschlüssel zur Rate gezogen. Als Bookie mit den besten Quoten gilt Bet3000 mit einem Quotenschlüssel von bis zu 99%. Da kommt sportwetten.de zwar nicht ganz heran, aber bei den Fußball-Events in den europäischen Top-Ligen liegt der Quotenschlüssel durchaus bei 96 bis sogar 97%.

sportwetten.de Zahlungsoptionen

In unserem Test haben wir uns auch die Zahlungsoptionen von sportwetten.de angeschaut.. Als Einzahlungsmöglichkeiten stehen folgende zur Verfügung: Kreditkarte, Skrill, Trustly, Banküberweisung, PayPal und Aircash.

sportwetten.de Kundenservice

Dass sportwetten.de seine Kunden wichtig sind, merkt man beim Kundenservice. Der Buchmacher bietet hier einen Live-Chat, einen Support per Mail und eine Kundenhotline an. Die Servicezeiten sind von 9:00 bis 23:00 Uhr, der Support erfolgt in deutscher Sprache.