Deutschland WM Wetten: Wer schießt die meisten Tore?

Als WM Favorit will Deutschland in Katar für Furore sorgen. Insbesondere die Offensive ist zuletzt gut in Form, sei es mit den Münchnern Serge Gnabry und Jamal Musiala oder Bremens Niclas Füllkrug, der in seinem ersten Länderspiel gleich traf. Doch wen sehen die Buchmacher ganz vorne, wenn es um den besten deutschen Torjäger geht?