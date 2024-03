Die 5 besten Bayern - BVB Wetten & Quoten

Die besten Bayern - BVB Wettquoten zum Topspiel in der Bundesliga. Wer gewinnt und welche Quoten lohnen sich außerdem?

Am Samstag steht in der Bundesliga das ewig junge Duell zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund auf dem Spielplan. Am Samstag um 18:30 Uhr geht es aber nicht um die Meisterschaft, sondern um wichtige Punkte.

Wer gewinnt das Duell der Rivalen am 27. Spieltag? Und kann Bayern vielleicht doch noch einmal in Richtung Leverkusen angreifen?

Wir haben die besten fünf Bayern - BVB Wetten und Quoten gefunden.

5 beste Bayern - BVB Wetten:

Bayern - BVB Wetten: Nächster Heimsieg für den FCB?

Elfmal in Folge blieb der FC Bayern gegen Borussia Dortmund ungeschlagen, neunmal in Serie gewann der Rekordmeister zuletzt im eigenen Stadion. Praktisch, dass auch am Samstag ein Heimspiel gegen den BVB ansteht.

Dazu kommt, dass die Münchner in der Saison 2023/24 erst eine Partie in der Allianz Arena verloren haben. Zuletzt stimmte die Form ohnehin wieder, wie die deutlichen Siege gegen Lazio, Mainz und Darmstadt unterstreichen.

Unsere Bayern - BVB Wette zum Sieger des Spiels lautet daher: Heimsieg FCB zur besten Quote 1.47 in der Interwetten App.

Attraktiv ist auch eine Wette auf den Sieger der zweiten Halbzeit. Denn aufseiten der Münchner gibt es hier eine auffällige Statistik. Während die Roten in der 1. Halbzeit bislang 17 Tore erzielten, waren es in der 2. Halbzeit bereits 30 Treffer.

Beim BVB ist die Bilanz mit jeweils 13 Toren derweil ausgeglichen. Es sollte also niemanden überraschen, wenn der FCB die 2. Hälfte für sich entscheidet - Wettquote 1.65 bei Bet3000.

Gute Bayern - BVB Quote für Tore

Nicht fehlen dürfen in den besten Bayern - BVB Quoten natürlich Wetten auf Tore im Spiel. Denn ausgerechnet dieses Topspiel war in den letzten Jahren stets ein großer Torgarant.

In den letzten neun Partien fielen stets vier oder mehr Tore - eine sehr hohe Zahl für zwei so meist konstant gute Teams. Auch am Samstag sollte sich daran nicht allzu viel ändern. Bei bet365 tippen wir deshalb auf Über 3,5 Tore zur besten Quote 1.61.

Eine attraktive Wette für das Topspiel ist eben jene auf Über 3,5 Tore in Kombination mit mindestens einem Tor beider Mannschaften. Denn auch letzteres gelang den Teams in immerhin acht der vergangenen neun Aufeinandertreffen.

Die Wettquote dafür beträgt nach der Crazybuzzer Anmeldung starke 1.79.

Zum Abschluss noch ein Blick auf die attraktive bwin-Quote in Höhe von 1.65 auf zumindest ein Bayern-Tor in beiden Halbzeiten. Die starke Form der Offensive in der zweiten Halbzeit haben wir bereits angesprochen, doch in den letzten sechs direkten Duellen führte Bayern stets auch zur Halbzeit gegen den BVB - und das geht bekanntlich nur mit einem Tor.