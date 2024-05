Die 5 besten Leverkusen - FCK Wetten & Quoten

Am Samstagabend (20:00 Uhr) findet das DFB Pokal Finale 2024 zwischen Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern statt.

Für die Wettanbieter sieht die Ausgangslage vor dem Aufeinandertreffen David vs. Goliath wie folgt aus: Leverkusen (1.11) ist gemäß der Wettquoten klar favorisiert, Lautern (17.0) reist als krasser Underdog an.

Wir haben die fünf besten Leverkusen - FCK Wetten zum DFB Pokal Finale im Berliner Olympiastadion zusammengetragen:

5 beste Leverkusen - FCK Wetten:

Leverkusen - FCK Wetten: Bayer kann sensationelle Saison krönen

Bayer Leverkusen spielt eine überragende Saison. In der Bundesliga ist die Werkself mit 28 Siegen und 6 Unentschieden Meister geworden.

Im DFB Pokal Halbfinale bezwang Bayer Fortuna Düsseldorf mit 4:0. Zuvor behauptete sich die Werkself im Viertelfinale gegen den VfB Stuttgart mit 4:2.

Mit dem 1. FC Kaiserslautern geht es nun gegen den nächsten Zweitligisten. Der FCK unter Retter Friedhelm Funkel hat den Klassenerhalt im deutschen Unterhaus gepackt.

Auf dem Weg nach Berlin behaupteten sich die roten Teufel zuletzt mit 2:0 gegen den 1. FC Saarbrücken.

Im Endspiel ist Bayer Leverkusen aufgrund des spielerisch wesentlich besseren Kaders, des Ligaunterschieds und der ungeschlagenen Serie zweifelsfrei deutlich stärker.

Nach unserer Einschätzung wird sich die Alonso-Elf mit einem spielfreudigen Auftritt durchsetzen. Daher lautet unsere Leverkusen - FCK Wette: Sieg Bayer und über 3,5 Tore zur besten Quote von 2.05 bei Bet365.

Aktuelle Gratiswetten für Leverkusen - FCK

Welche Leverkusen - FCK Quoten lohnen sich noch?

Beide Mannschaften haben in den letzten Spielen für einige torreiche Partien gesorgt. Bei den letzten fünf Spielen von Bayer und dem FCK fielen durchschnittlich vier Treffer.

Folgerichtig gibt es die ein oder andere Torwette, die sich in der Bet365 App auszahlen könnte. Vielversprechend erscheint etwa die Quote von 2.30 für über 2,5 Tore und beide Teams treffen - ja.

Eine gute Wahl könnte ansonsten der Tipp „Sieg FCK HC +3″ sein. Die Defensive des FCK wirkte zuletzt deutlich stabiler und ließ in den vergangenen fünf Pflichtspielen nur durchschnittlich einen Gegentreffer zu. Die Quote von 1.69 ist also durchaus eine Überlegung wert.

Spannend im DFB Pokal Finale ist ansonsten der vereinfachte Wettmarkt „Beide treffen“ mit einer Quote von 2.05. Dafür spricht: Bayer hat seit Monaten in jedem Match immer mindestens einmal getroffen. Kaiserslautern ist dieses Kunststück in den letzten 12 Pflichtspielen ebenfalls gelungen.

Zu guter Letzt haben wir noch eine Spieler-Wette als Empfehlung herausgesucht. Sollte Victor Boniface mitspielen, ist die Chance auf ein Tor des Stürmers recht groß.

Der nigerianische Top-Star erzielte in 33 Partien in dieser Saison 21 Tore und traf in drei der vergangenen vier Pflichtspiele. Die Leverkusen - FCK DFB-Pokal Final-Wettquote von 1.50 für ein Tor zum beliebigen Zeitpunkt geht folglich mit einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit einher.