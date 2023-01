England Meister Wetten: Premier League Favoriten & Prognose

Die Premier League ist für ihre Spannung bekannt. Genau diese ist auch in den England Meister Wetten zu erwarten. Denn genau wie im letzten Jahr könnte das Titelrennen in einem Zweikampf enden.

Aktuelle England Meister Wettquoten von bet365:

Arsenal: Meister-Favorit in der Premier League

In dieser Saison haben die Gunners einen starken Kader zusammengestellt, dazu konnten nahezu alle Leistungsträger der vergangenen Spielzeit gehalten werden. Beste Voraussetzungen also, um den ersten Meistertitel seit 2004 einzufahren.

Manchester City: Schießt Haaland die Citizens zum Titel?

Wenn es um die Favoriten auf den Meistertitel der Premier League geht, kommt man an Manchester City nicht vorbei. Die Citizens feierten in den letzten fünf Jahren vier Meistertitel und gehören auch in dieser Saison zu den Favoriten.

Manchester United: Ohne CR7 zum Meistertitel?

Die Red Devils kratzten schon in den letzten Jahren das eine oder andere Mal an der Meisterschaft in der Premier League. 2020 wurden sie Dritter und 2021 schloss ManUnited die Saison als Zweiter ab. Auch in dieser Spielzeit sind sie noch im Rennen um den Titel.