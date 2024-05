ESC Favoriten im Finale: Wer gewinnt den ESC 2024?

Am 11. Mai beginnt um 21:00 Uhr das ESC Finale 2024. 26 Nationen, darunter Deutschlands Isaak, streiten um die Gunst der Zuschauer in Malmö und ganz Europa.

Wer sind die ESC Favoriten im Finale? Und wer gewinnt am Ende den Eurovision Song Contest 2024?

Wir haben die aktuelle Einschätzung der Buchmacher und die Startreihenfolge zum Grand Final am heutigen Abend.

ESC Favoriten: Wer gewinnt das Finale 2024?

Das sind die ESC Favoriten der Buchmacher

Eine klare Angelegenheit ist in den ESC Wetten 2024 nicht zu erwarten. Denn zumindest drei Nationen machen sich berechtigte Hoffnungen, sich am Ende des Abends als Eurovision-Gewinner feiern zu lassen.

Die Frage „Wer gewinnt den ESC 2024?“ hätte vor wenigen Wochen noch niemand mit Israel beantwortet, doch nach den Halbfinals sieht die Lage anders ist. Eden Golan ist mit „Hurricane“ auf Rang 2 in den Buchmacher Prognosen gestürmt.

Den dritten Platz nimmt aktuell die Schweiz mit Nemo und dessen Song „The Code“ ein. Lange Zeit lag die Schweiz in den Quoten sogar ganz vorne, dann zogen Kroatien und Israel im Endspurt vor dem ESC Finale vorbei.

ESC Finale Startliste & Reihenfolge

Gibt es einen ESC Geheimfavoriten 2024?

Sowohl Slimane („Mon amour“) als auch Angelina Mango („La Noia“) kommen auf unterschiedliche Art und Weise dennoch gut an - Frankreich bei der Jury, Italien bei den Zuschauern.

In den letzten Tagen nach oben schoss Irland. Bambie Thug mit „Doomsday Blue“ kommt mit einer sehr ausgefallenen Bühnenshow daher, die dennoch gut anzukommen scheint. Immerhin 4 Prozent beträgt die Siegchance Irlands.

Letzter Name in der Liste der ESC Favoriten - zumindest dem erweiterten Kreis - ist die Ukraine. Das Duo alyona alyona & Jerry Heil ist mit „Teresa & Maria“ am Start und landet seit Jahren konstant gute Ergebnisse. Auch im ESC Finale 2024 wieder?