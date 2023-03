Kroatien - Wales Tipp, Prognose & Quoten | 25.03.2023

Unser Kroatien - Wales Tipp zum EM-Qualifikationsspiel am 25.03.2023 lautet: Der WM-Dritte hat noch kein Spiel gegen die Waliser verloren. Weiterhin zählt Zlatko Dalic auf seine alte Garde, die mit all ihrer Erfahrung in die Favoritenrolle schlüpft.

Das Karriereende von Gareth Bale hat den letzten Anstoß zum Umbruch im Kader der Waliser gegeben. Ihr Auftritt bei der Weltmeisterschaft war von wenig Erfolg gekrönt. Zum Auftakt der EM-Qualifikation müssen sich die Drachen mit der Außenseiterrolle zufriedengeben. Ihr Kontrahent aus Kroatien glänzt mit einem großen Erfahrungsschatz. Wir setzen auf einen Sieg der Gastgeber, verbunden mit einem Spiel über 1,5 Tore. In diesem Fall wählen wir den Buchmacher Betano und nutzen eine Quote von 2,00.

Darum tippen wir bei Kroatien vs Wales auf „Sieg Kroatien & Über 1,5 Tore“:

Kroatien vs Wales Quoten Analyse:

Kroatien vs Wales Prognose: „Abgezockt und eingespielt“

Neben der herausragenden Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr qualifizierte sich das Team um Kapitän Luka Modric für das Halbfinale der Nations League. Nach einem katastrophalen Start legte Kroatien den Schalter um und sicherte sich vier Siege in Serie in einer starken Gruppe mit Dänemark, Frankreich und Österreich.

Kroatien - Wales Statistik & Bilanz:

Wales gewann noch kein Spiel gegen Kroatien - okay. Aber es kommt nicht schlimmer: Die Drachen verloren gegen die Karierten zuletzt drei Auswärtsspiele in Folge!

In der Ferne kriegt die Mannschaft von Robert Page kaum einen Fuß auf den Rasen. Sogar in der Nations League zogen Aaron Ramsey und Co. in drei Gastauftritten den Kürzeren. Sie erzielten zwar in jedem Duell ein Tor, wurden jedoch mit mindestens zwei Gegentreffern pro Gastauftritt übertrumpft.