Liverpool - Tottenham Tipp, Prognose, Quoten | 05.05.2024

Unser Liverpool - Tottenham Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 05.05.2024 lautet: Der Traum von einem weiteren Titel bei den Reds ist für Jürgen Klopp nach dem 2:2 gegen West Ham ausgeträumt. In unserem Wett Tipp heute ist Tottenham auf Torjagd.

Die Ergebnisse der letzten Spieltage haben Liverpool und Tottenham wehgetan. Jürgen Klopp verabschiedete sich mit nur einem Sieg an den letzten fünf Spieltagen aus dem Meisterschaftsrennen. Gäste-Trainer Ange Postecoglou erlebte zuletzt drei Niederlagen in Serie und verlor ein wenig den vierten Tabellenplatz aus dem Blick. Liverpool hat nach dem Sieg gegen Sheffield (3:1) an beiden Enden des Feldes nachgelassen. Das Torverhältnis der letzten fünf Liga-Spiele (7:8) entsprach nicht mehr dem eines Titelanwärters.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Tottenham auf „Tottenham Über 1,5 Tore“:

Liverpool vs Tottenham Quoten Analyse:

Ohne Frage sind die Reds (75 Punkte) im Vergleich mit den Spurs (60 Punkte) in dieser Spielzeit das bessere Team. Ausgedrückt in der Sprache der Sportwetten Anbieter geht Liverpool mit Siegquoten bis 1,55 als klarer Favorit aufs Feld.

Die Lilywhites sind aber nicht zu unterschätzen. Am vergangenen Wochenende verlangten sie die volle Leistungsstärke der Gunners ab (2:3) und waren über weite Strecken sogar das bessere Team. Unter der Woche mussten sich die Spurs allerdings im Nachtragsspiel bei Chelsea mit 0:2 geschlagen geben. In den Siegquoten von 4,60 bis 5,50 ist deshalb vom starken Auftritt des Wochenendes nur mehr wenig zu erkennen.

Liverpool vs Tottenham Prognose: Später Einbruch der Reds

Liverpool ist seit Anfang April eingebrochen. Auf den siegreichen Start (3:1-Sieg vs. Sheffield United) folgte nur noch ein Sieg (3:1 vs. Fulham). Stattdessen kassierte die Mannschaft von der Anfield Road in drei von fünf Liga-Spielen „Über 1,5 Gegentore“, teilte sich in zwei Begegnungen die Punkte und verlor zwei weitere Partien.