Heidenheim – Mainz Tipp, Prognose & Quoten | 05.05.2024

Unser Heidenheim - Mainz Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 05.05.2024 lautet: Für Mainz geht es um den Verbleib im deutschen Oberhaus. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten, räumen aber den Gästen leichte Vorteile ein.

Heidenheim hat aufgrund eines knappen 1:0-Erfolgs gegen Darmstadt im Duell der Aufsteiger einen entscheidenden Schritt in Richtung Klassenerhalt vollzogen. Der Vorsprung auf die Abstiegszone beträgt nämlich neun Punkte. Mainz gab zuletzt vor heimischem Publikum gegen Köln einen fast sicher geglaubten Sieg aus der Hand. In der achtminütigen Nachspielzeit glichen die Gäste vom Elfmeterpunkt zum 1:1-Endstand aus.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,73 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Heidenheim vs Mainz auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Heidenheim gewann nur eines der letzten 7 Liga-Heimspiele (3U, 3N).

Die 05er holten kürzlich in Leipzig (0:0) und Freiburg (1:1) jeweils ein Remis.

Unter dem neuen Übungsleiter Bo Henriksen hat Mainz nur 2 Duelle verloren (4S, 4U). 8 der 10 Begegnungen brachten mindestens 2 Tore mit sich.

Heidenheim vs Mainz Quoten Analyse:

Die Suche nach einem klaren Favoriten verläuft bei dieser Begegnung im Sand. Wenngleich Heidenheim in der Hinrunde in Mainz knapp mit 1:0 siegreich gewesen ist, räumen die Wettanbieter beim erneuten Kräftemessen dem FSV leichte Vorteile ein und bewerten den Auswärtssieg mit einer durchschnittlichen Quote von 2,30.

Das Hinspiel brachte nur einen mageren Treffer mit sich. Laut Buchmacher-Einschätzung dürfte sich das erneute Aufeinandertreffen torreicher gestalten und zu drei oder mehr Treffern führen. Unsere Sportwetten Anbieter bewerten diesen Spielausgang mit einer durchschnittlichen Quote von 1,65.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Heidenheim vs. Mainz Prognose: Holen die Rheinhessen den ersten BL-Auswärtssieg?

Der FCH muss sich womöglich bei neun Punkten Vorsprung auf die Abstiegszone an den kommenden drei Spieltagen nicht mehr ernsthaft mit dem Thema Klassenerhalt auseinandersetzen. Dennoch wäre mit einem Remis gegen Mainz der Verbleib im deutschen Oberhaus in jedem Fall gesichert.

Bei genauerer Betrachtung der letzten Heimspiele dürfte es vermutlich auch nicht zu mehr reichen. Nur eines der jüngsten sieben Duelle in der Voith-Arena brachte einen Dreier mit sich (3U, 3N).

Dennoch holte die Elf von Trainer Frank Schmidt 22 der insgesamt 37 Punkte auf heimischem Boden. Die Offensive erzielte zu Hause 25 Tore und verpasste nur gegen Dortmund (0:0) und Bochum (0:0) einen eigenen Treffer. 80 Prozent der Heimspiele brachten in der Bundesliga zwei oder mehr Tore mit sich. Lediglich in einem der letzten neun Kräftemessen auf heimischem Boden wurde hinten die Null gehalten.

Heidenheim - Mainz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Heidenheim: 1:0 Darmstadt (A), 1:2 RB Leipzig (H), 1:1 VfL Bochum (A), 3:2 Bayern München (H), 3:3 VfB Stuttgart (A).

Letzte 5 Spiele Mainz: 1:1 1. FC Köln (H), 1:1 SC Freiburg (A), 4:1 TSG Hoffenheim (H), 4:0 SV Darmstadt (H), 0:0 RB Leipzig (A).

Letzte Spiele Heidenheim vs. Mainz: 1:0 (A).

Für die 05er geht es an den letzten drei Spieltagen ums pure Überleben. Mit Heidenheim, Dortmund und Wolfsburg sind die Gegner alles andere als Selbstläufer. Nur gegen den BVB genießen die Rheinhessen das Heimrecht. Ein 1:1 gegen Köln sorgte zuletzt dafür, dass der FSV auf den Relegationsplatz abrutschte. Der Vorsprung auf die direkte Abstiegszone ist aber auf fünf Punkte angewachsen.

Neben Bochum verkörpert die Elf von Trainer Bo Henriksen den auswärtsschwächsten Bundesligisten und wartet weiterhin in der Ferne auf das erste Erfolgserlebnis (8U, 7N). Die Offensive ist in den Stadien des Gegners als harmlos zu bewerten und brachte nur zwölf Tore zustande. Mit satten 31 Gegentoren stand die Defensive alles andere als sicher und hielt nur dreimal in der Fremde die Null. Die 05er absolvierten elf ihrer 15 Fernduelle mit zwei oder mehr Toren. Wer von unterwegs aus seinen Heidenheim Mainz Tipp spielen möchte, kann die innovative und leicht zu bedienende Sunmaker Sportwetten App nutzen.

Unser Heidenheim – Mainz Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Obwohl die Mainzer weiterhin auf den ersten Auswärtssieg in der Bundesliga warten, zeigten die letzten beiden Kräftemessen in Leipzig und Freiburg bereits gute Ansätze und schaffen eine solide Basis für ein Erfolgserlebnis in Heidenheim.

Der FCH überzeugte kürzlich auf heimischem Boden bei weitem nicht und behielt nur in einem der vergangenen sieben Heimspiele die Oberhand. Ähnlich wie die Buchmacher gehen auch wir von einem engen Match aus, sehen aber die Gäste aus Mainz leicht im Vorteil. Darüber hinaus dürfte aufgrund der defensiven Anfälligkeit beider Teams mit mindestens zwei Toren zu rechnen sein.