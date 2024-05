AC Milan - Genua Tipp, Prognose & Quoten | 05.05.2024

Unser AC Milan - Genua Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 05.05.2024 lautet: Nach fünf Spielen ohne Sieg bräuchte Milan dringend wieder ein Erfolgserlebnis. Doch im Wett Tipp heute dürften sich die Rossoneri daheim gegen den Aufsteiger auch schwer tun.

In der Serie A stehen in der Saison 2023/24 noch vier Spieltage auf dem Programm. Dabei sind schon einige Entscheidungen gefallen. So hat Inter Mailand, ausgerechnet mit einem 2:1-Sieg beim Stadtnachbarn Milan, am vorletzten Spieltag vorzeitig die Meisterschaft geholt. Zuvor waren die Rossoneri in der Europa League im Viertelfinale ausgeschieden. So scheint aus der Saison der „Diavolo“ nun etwas die Luft raus zu sein.

Auch am Sonntag im Heimspiel gegen Aufsteiger Genua entscheiden wir uns mit einer Quote von 1,60 bei NEObet für die Wette „Sieg Genua mit HC +2″.

Darum tippen wir bei AC Milan vs Genua auf „Sieg Genua mit HC +2″:

In den letzten 9 Liga-Auswärtspartien kassierte Genua nur eine Pleite

Milan ist seit 5 Pflichtspielen ohne Sieg

In den vergangenen 6 Partien kassierte der Aufsteiger lediglich eine Niederlage

AC Milan vs Genua Quoten Analyse:

In der Tabelle hat Milan zehn Punkte und 28 Punkte Vorsprung auf den kommenden Gegner. Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das aus Sicht der deutschen Wettanbieter bei der AC Milan vs Genua Prognose eine klare Ausgangslage.

So bekommt ihr für einen Heimsieg nicht mal eine Quote von 1,50. Das Maximum für einen Heim-Dreier liegt aktuell bei einer 1,48. Auf der Gegenseite warten Top-Quoten von bis zu 7,50 auf einen Erfolg der Gäste.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

AC Milan vs Genua Prognose: Gibt Milan noch mal Gas?

Durch das 0:0 am vergangenen Samstag zu Gast bei Juve konnte Milan die „Alte Dame“ auf Distanz halten. So bleiben die Rossoneri vier Spieltage vor dem Saisonende mit einem Polster von fünf Punkten auf die Turiner klar auf Kurs Vizemeisterschaft. Die Saison gilt im Verein aber trotzdem als Enttäuschung. Der Rückstand auf Meister Inter beträgt 19 Punkte. Zudem schieden die Rossonneri nach dem dritten Platz in der CL-Gruppe im EL-Viertelfinale gegen AS Rom aus. In der Coppa Italia war ebenfalls in der Runde der letzten Acht Endstation.

Kritiker werfen Coach Stefano Pioli vor, dass das Team immer wieder unter offensiver „Apathie“ leide. Eigentlich hat der Trainer noch ein Jahr Vertrag. Doch hinter den Kulissen wird für die kommende Saison schon ein neuer Cheftrainer gesucht. Seit fünf Pflichtspielen ist Milan ohne Sieg (2U, 3N). Davor hatten die Rossoneri sieben Pflichtspiel-Erfolge in Serie gefeiert. In der Rückrunde setzte es in der Serie A aber immerhin nur zwei Niederlagen (9S, 4U). Von den letzten elf Liga-Heimspielen ging nur eines verloren (8S, 2U).

Nach 15 Jahren in Folge in der Serie A erwischte es Genua in der Saison 2021/22. Doch dem CFC glückte nach einem schwachen Start in der zweiten Liga und einem Trainerwechsel von Alexander Blessin hin zu Alberto Gilardino der direkte Wiederaufstieg. In dieser Spielzeit standen die Rot-Blauen nur am ersten Spieltag auf einem Abstiegsplatz. Nach 34 Spieltagen und dem 3:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Cagliari ist der Klassenerhalt mit 13 Punkten Polster auf Platz 18 schon unter Dach und Fach.

Die „Grifone“ haben nach 15 Spielen der zweiten Saisonhälfte schon genauso viele Punkte gesammelt wie in der kompletten Hinserie (21). In den vergangenen sechs Partien kassierte der Aufsteiger lediglich eine Niederlage. So arbeiten die Verantwortlichen hinter den Kulissen aktuell daran, den im Sommer auslaufenden Vertrag mit Coach Gilardino zu verlängern. In 17 Gastspielen dieser Saison kam Genua gerade mal auf 15 Treffer. In den letzten neun Liga-Auswärtspartien setzte es aber lediglich eine Pleite (5U, 3S).

AC Milan - Genua Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele AC Milan: 0:0 Juventus (A), 1:2 Inter Mailand (H), 1:2 AS Rom (A), 3:3 Sassuolo (A), 0:1 AS Rom (H)

Letzte 5 Spiele Genua: 3:0 Cagliari (H), 0:1 Lazio (H), 1:1 AC Florenz (A), 2:1 Hellas Verona (A), 1:1 Frosinone (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan vs Genua: 1:0 (A), 2:0 (H), 3:1 (H), 3:0 (A), 2:1 (H)

Der letzte Sieg von Genua gegen Milan stammt aus dem März 2020. Damals siegte der CFC mit 2:1 im San Siro. Aus den folgenden sechs Duellen holten die „Grifone“ aber nur noch einen Punkt. Die letzten fünf Vergleiche gingen alle verloren.

Dabei blieben die Rossoblu viermal ohne eigenen Treffer, so auch bei der 0:1-Heimpleite im Hinspiel der laufenden Saison. Setzt sich diese Serie fort, wäre die Wette „Beide Teams treffen: Nein“ eine gute Option. Hierfür bekommt ihr bei Intertops eine Quote von 1,88. Besonders easy spielt sich diese Wette in Verbindung mit der aktuellen Intertops Gratiswette.

Unser AC Milan - Genua Tipp: Sieg Genua mit HC +2

Für beide Teams ist die Saison mehr oder weniger gelaufen. Doch vor allem der Aufsteiger aus Genua kann nun an den letzten Spieltagen befreit aufspielen. In Mailand schwebt eine mögliche Entlassung von Coach Pioli über dem Endspurt.

Schon in den letzten Spielen schien die Luft bei den Rossoneri etwas raus zu sein. Vor allem die Offensive wirkt aktuell sehr harm- und ideenlos. So trauen wir den Hausherren am Sonntag nicht mehr als einen knappen Heimsieg zu.