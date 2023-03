PSG - Lyon Tipp, Prognose & Quoten | 02.04.2023

Unser PSG - Lyon Tipp zum Ligue 1 Spiel am 02.04.2023 lautet: Nach dem Ausscheiden in der Königsklasse und dem Coupe de France bleibt für PSG mit der französischen Meisterschaft die letzte Chance auf einen Titel. Lyon wird sich dabei wohl nicht als Stolperstein herausstellen.

Lyon mühte sich vor der Länderspielpause auf heimischem Boden gegen Nantes zu einem 1:1-Remis und konnte seiner Favoritenrolle nicht gerecht werden. Durch ein Eigentor von Castello Lukeba gerieten die Hausherren gar in Rückstand. Lediglich auf Alexandre Lacazette, der mit 17 Toren zu den besten Angreifern der Liga zählt, war Verlass. Der 31-jährige Mittelstürmer sorgte für den Ausgleich und sicherte seinen Farben einen Zähler.

Beim Kräftemessen der beiden Traditionsvereine schreiben wir den Gastgebern aus Paris klare Vorteile zu und tendieren zu einem Heimsieg mit mehr als 2,5 Toren. Für diesen Spielausgang stellt Bet3000 eine Wettquote in Höhe von 2,20 in Aussicht .

Darum tippen wir bei PSG vs Lyon auf „Heimsieg & Über 2,5 Tore“:

PSG vs Lyon Quoten Analyse:

Wer sich in diesem Match auf die Suche nach einem Favoriten begibt, wird recht schnell fündig. Paris St. Germain wird mit einer Quote von durchschnittlich 1,45 bewertet. Absolut nachvollziehbar, da PSG nur eines der vergangenen 16 Liga-Heimspiele gegen Lyon mit einer Niederlage abschreiben musste.

PSG stellt mit 68 erzielten Toren den mit Abstand besten Offensivverbund der Liga. Gegen Lyon wird das Starensemble um Lionel Messi, Kylian Mbappé und Co. laut Buchmacher-Einschätzung ebenfalls für Tore sorgen. Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ zeichnet sich eine klare Tendenz zu drei oder mehr Toren ab.

PSG vs Lyon Prognose: „Findet PSG wieder zurück in die Erfolgsspur?“

Mit 66 erbeuteten Punkten rangiert PSG souverän an der Tabellenspitze der Ligue 1. Trotz der überraschenden Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Stade Rennes bemisst der Vorsprung auf den Tabellenzweiten aus Marseille weiterhin sieben Punkte.

Vor dem Aussetzer gegen Stade Rennes wies die Elf von Trainer Christophe Galtier vier Liga-Erfolge in Serie auf. Vor allem im Prinzenpark gab der zehnfache französische Meister eine sehr gute Figur ab und blickt auf elf Siege, zwei Remis und eine Niederlage. Kein anderer Ligue-1-Klub ist zu Hause so torgefährlich. Ganze 34 Treffer wurden auf heimischem Boden verbucht. Trotz allem machen sich mit 17 Gegentoren defensive Unzulänglichkeiten breit. Deutlich weniger als ein Drittel der Partien im Prinzenpark endeten mit einer weißen Weste.

Lyon versinkt wie schon im vergangenen Fußballjahr einmal mehr im grauen Mittelfeld der Tabelle und tut sich schwer. Satte neun Zähler fehlen der Elf von Trainer Laurent Blanc auf die internationalen Plätze. Das zweite Jahr in Folge scheint das Ticket für die internationale Bühne nicht gelöst zu werden.

PSG - Lyon Statistik & Bilanz:

Dabei gab Lyon kürzlich in der Fremde keine allzu schlechte Figur ab. Nur eine Niederlage stand in den vergangenen sieben Auswärtsspielen zu Buche (4S, 2U). Vor allem offensiv hinterließ Lyon einen bleibenden Eindruck und blickt auf 23 erzielte Tore in fremden Gefilden. Lediglich Monaco, PSG und Marseille waren auswärts torgefährlicher. Mit 21 Gegentoren steht Lyons Abwehr auf gegnerischem Boden aber alles andere als sicher.