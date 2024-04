Juventus - AC Milan Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2024

Unser Juventus - AC Milan Sportwetten Tipp zum Serie A Spiel am 27.04.2024 lautet: Juve wird dieses Heimspiel nicht verlieren. Im Wett Tipp heute gehen wir allerdings nicht davon aus, dass die Alte Dame ihren Kasten sauber halten kann.

Im Topspiel des 34. Spieltags der italienischen Serie A trifft am Samstag Juventus auf die AC Milan. Es ist das Duell des Dritten gegen den Zweiten, die aktuell fünf Punkte voneinander trennen. Sollten die Gäste hier gewinnen, dann wäre ihnen die Vize-Meisterschaft wohl nicht mehr zu nehmen. Juve wird das zu verhindern versuchen und zu Hause stimmten die Leistungen der Alten Dame auch weitestgehend. Mit den Rossoneri gastiert allerdings die zweitbeste Offensive Italiens im Allianz Stadium.

Im Ergebnis entscheiden wir uns für den Wett Tipp heute „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,20 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Juventus vs AC Milan auf „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“:

Juventus hat in dieser Saison zu Hause nur eines von 19 Pflichtspielen verloren (13S, 5U).

Milan stellt mit 64 Toren die zweitbeste Offensive der Serie A.

Juve traf in dieser Spielzeit in 17 von 19 Heimpartien.



Juventus vs AC Milan Quoten Analyse:

Die Buchmacher favorisieren in diesem Topspiel die gastgebenden Turiner. Für Wetten auf einen Heimsieg gibt es Quoten um 2,00, während man bei einem erfolgreichen Tipp auf einen Auswärtsdreier fast das Vierfache seines Wetteinsatzes zurückbekommen kann. Allzu viele Treffer erwarten die Bookies in diesem Duell nicht.

Bereits für die Option „Über 2,5 Tore“ gibt es Quoten um 2,00. Dass sich diese Alternative doch anbietet, werden wir im weiteren Verlauf der Juventus AC Milan Prognose noch sehen. Wer kann, sollte diese Wette aber dennoch mit dem zusätzlichen Geld aus einem Sportwetten Bonus anspielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Juventus vs AC Milan Prognose: Vorteile bei der Alten Dame

Die Generalprobe für den Schlagabtausch mit den Rossoneri hat Juventus in den Sand gesetzt: Bei Lazio Rom verlor die Alte Dame das Rückspiel im Halbfinale der Coppa Italia mit 1:2. Da Juve allerdings das Hinspiel zu Hause mit 2:0 für sich entschieden hatte, reichte diese knappe Niederlage, um in das Finale einzuziehen, wo Atalanta Bergamo wartet.

Nichtsdestotrotz war das für die Turiner das dritte sieglose Pflichtspiel in Folge. Zuvor hatte es in der Serie A zwei enttäuschende Remis im Derby beim FC Turin (0:0) und bei Abstiegskandidat Cagliari (2:2) gegeben. Mit zwei Siegen hätte man bis auf einen Punkt an Milan herankommen können. So aber beträgt der Rückstand auf den Zweiten fünf Zähler.

Nach den drei sieglosen Auswärtspartien in Serie darf Juventus am Samstag mal wieder zu Hause ran, wo es in dieser Saison in 19 Pflichtspielen erst eine Pleite gab. Von den anderen 18 Heimpartien wurden 13 gewonnen (5U). Seit fünf Heimspielen ist Juve ungeschlagen (3S, 2U) und in den letzten drei Heimbegegnungen gab es noch nicht einmal ein Gegentor.

In der Serie A hat die Alte Dame zusammen mit dem bereits feststehenden Meister Inter Mailand die wenigsten Heimniederlagen (1). An das letzte Heimduell mit der AC Milan haben die Turiner aber keine guten Erinnerungen. Im letzten Heimspiel der vergangenen Saison verloren sie mit 0:1 und verpassten dadurch später das internationale Geschäft.

Juventus - AC Milan Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Juventus: 1:2 Lazio Rom (A), 2:2 Cagliari (A), 0:0 FC Turin (A), 1:0 Florenz (H), 2:0 Lazio Rom (H)

Letzte 5 Spiele AC Milan: 1:2 Inter Mailand (H), 1:2 AS Rom (A), 3:3 Sassuolo (A), 0:1 AS Rom (H), 3:0 Lecce (H)

Letzte 5 Spiele Juventus vs AC Milan: 1:0 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 0:0 (A), 1:1 (H)



Das Hinspiel in dieser Saison entschied wiederum Juventus auswärts mit 1:0 für sich. Es war das vierte Pflichtspiel-Duell der beiden Teams in Folge, in denen es nicht Tore auf beiden Seiten gab. In den letzten fünf direkten Begegnungen gab es auch nie mehr als zwei Tore. Und dennoch können wir uns am Samstag mindestens drei Treffer vorstellen.

Das liegt unter anderem an den letzten Partien der Rossoneri, die alle torreich waren. In sieben der letzten acht Pflichtspiele Milans gab es drei oder mehr Treffer zu bestaunen. In den bisherigen 33 Serie A-Spielen der Mailänder wurde die Marke von „Über 2,5 Toren“ 21-mal geknackt. Das ist Liga-Höchstwert zusammen mit ein paar anderen Teams.

Bei Bet365 erhält man für das „Over 2,5″ eine Quote von 2,00. Der Bookie bietet aktuell auch einen Bet365 Willkommensbonus an, den man für diese Wette nutzen könnte. Mit 64 Toren stellen die Gäste jedenfalls die zweitbeste Offensive der Serie A. Doch das half ihnen in den letzten Wochen auch nicht so recht.

Seit vier Pflichtspielen ist die AC Milan nicht nur sieglos. Sie hat auch drei dieser letzten vier Partien verloren. Darunter waren sowohl die beiden Pleiten im Viertelfinale der Europa League gegen den Ligarivalen AS Rom als auch am vergangenen Wochenende im Topspiel gegen Meister und Stadtrivale Inter.

Unser Juventus - AC Milan Tipp: „Doppelte Chance 1X & Beide Teams treffen“

Nur eines der letzten sechs Pflichtspiel-Duelle hat Juve gewonnen - und zwar das bislang letzte im Hinspiel dieser Saison. Daheim wartet die Alte Dame seit vier Begegnungen mit den Rossoneri auf einen Sieg. Beide Teams konnten zuletzt mehrfach in Folge nicht gewinnen. Milan hat sogar drei der letzten vier Spiele verloren. Juventus hat zumindest eine positive Heimbilanz, daheim in dieser Saison erst einmal verloren und in 17 von 19 Heimpartien getroffen. Von daher tendieren wir eher zu den Gastgebern, halten eine Absicherung aber für ratsam. Treffer auf beiden Seiten erwarten wir ausnahmsweise auch, denn das war zuletzt vor allem in den Spielen der Mailänder regelmäßig der Fall.