Freiburg - Wolfsburg Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2024

Unser Freiburg - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 27.04.2024 lautet: Freiburg hat zuletzt im Kampf um den letzten internationalen Platz gegen Mainz Punkte liegen gelassen. Ob es für einen Heimsieg gegen die Wölfe reicht, ist in unserem Wett Tipp heute fraglich.

Der SC Freiburg kam kürzlich auf heimischem Boden nicht über ein leistungsgerechtes 1:1 gegen Mainz hinaus. Da der Tabellensechste aus Frankfurt seine Hausaufgaben gegen Augsburg (3:1) erledigte, rückt die Conference League vorerst mit fünf Punkten Rückstand in weite Ferne.

Der VfL Wolfsburg holte im Abstiegsduell mit Bochum einen sehr wichtigen 1:0-Triumph. In Freiburg ist aber nicht mit einem ähnlichen Ergebnis zu rechnen. Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“ zu einer Quote von 1,73 bei ODDSET.

Darum tippen wir bei Freiburg vs Wolfsburg auf „Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore“:

Freiburg hat keines der 9 Heimspiele gegen Bundesligisten auf den Plätzen 8 bis 18 verloren (5S, 4U).

Wolfsburg holte in den 7 Auswärtsspielen gegen Teams der vorderen Tabellenhälfte nur einen Punkt.

Keines der letzten 5 Heimspiele gegen den VfL haben die Freiburger verloren (3S, 2U).



Freiburg vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Sofern sich das Augenmerk zum klassischen Drei-Weg-Markt richtet, wird recht schnell deutlich, dass dieser auf keinen klaren Favoriten schließen lässt. Lediglich aufgrund des Heimrechts werden den Gastgebern aus Breisgau leichte Vorteile eingeräumt. Eine Tatsache, die sich in der durchschnittlichen Quote von 2,25 widerspiegelt. Seit April 2018 haben die Wölfe nicht mehr in Freiburg gepunktet. Sollte es diesmal zu einem Dreier reichen, steht der bis zu dreifache Wetteinsatz im Raum.

Obwohl Tipwin von keinem Schützenfest ausgeht, liegen drei oder mehr Tore durchaus im Rahmen des Möglichen. Wem der Bookie noch nicht geläufig ist, der könnte einen Blick in unseren Tipwin Testbericht werfen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Freiburg vs. Wolfsburg Prognose: Hält Freiburg die Chance auf das europäische Geschäft am Leben?

Wenngleich bei den Recken aus Breisgau derzeit nicht alles rund läuft, ging nur eines der vergangenen vier Liga-Duelle verloren. Dem 1:4 gegen RB Leipzig stehen auf der anderen Seite zwei Siege und ein Remis gegenüber.

40 erbeutete Punkte reichen derzeit in der BL-Tabelle für Rang 7. Mit fünf Punkten Rückstand auf den Tabellen-Sechsten und die Conference League ist bei noch vier ausstehenden Spieltagen alles möglich.

Obwohl sich bei den Freiburgern zuletzt auf heimischem Boden ein Abwärtstrend manifestierte (3U, 3N), sollten sie dennoch nicht unterschätzt werden. Keines der Kräftemessen im Europa-Park-Stadion gegen Teams auf den Plätzen 8 bis 18 ging verloren.

Fünf Siege und vier Remis sprechen für sich. Sieben der erwähnten neun Ansetzungen vor heimischer Kulisse brachten zudem mindestens zwei Tore mit sich.

Freiburg - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Freiburg: 1:1 FSV Mainz 05 (H), 1:0 SV Darmstadt (A), 1:4 RB Leipzig (H), 3:0 Gladbach (A), 2:3 Bayer Leverkusen (H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 1:0 VfL Bochum (H), 0:3 RB Leipzig (A), 1:3 Gladbach (H), 2:0 Werder Bremen (A), 1:3 FC Augsburg (H).

Letzte 5 Spiele Freiburg vs. Wolfsburg: 1:0 (A), 2:0 (H), 0:6 (A), 3:2 (H), 2:0 (A).



Seit dem 17. März 2024 agiert Ralph Hasenhüttl an der Seitenlinie in Wolfsburg, er ersetzte den bis dato glücklosen Niko Kovač. Seine bisherige Bilanz ist mit zwei Erfolgserlebnissen und zwei Niederlagen als durchwachsen zu bewerten.

Extrem wichtig war das 1:0 am vergangenen Spieltag gegen den direkten Abstiegskonkurrenten aus Bochum. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz ist nämlich aufgrund des Dreiers auf vier Punkte angewachsen.

Auswärts tut sich Wolfsburg in dieser Saison sehr schwer und holte nur zwei Siege in den jüngsten 14 Fernduellen (3U, 9N). In den sieben Ansetzungen gegen Teams der vorderen Tabellenhälfte wurde auswärts nur ein magerer Zähler geholt. Dem 2:2 in Frankfurt stehen auf der anderen Seite satte sechs Niederlagen gegenüber. Sechs der sieben Paarungen in der Fremde brachten mindestens zwei Tore mit sich. Tipp-Freunde, die einen mobilen Abschluss ihrer Freiburg Wolfsburg Wetten anstreben, könnten einen Blick in unseren Sportwetten App Vergleich werfen.

Unser Freiburg - Wolfsburg Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 1,5 Tore

Beide Mannschaften können im Saison-Endspurt jeden Punkt gebrauchen. In Freiburg geht es um die Teilnahme am internationalen Geschäft und in Wolfsburg soll die Klasse um jeden Preis gehalten werden. Der Sportwetten-Fan darf sich auf ein packendes Duell einstellen. Ähnlich der Hinrunde, in der sich Freiburg knapp mit 1:0 beim VfL durchsetzte, sehen wir auch im Rückspiel die Breisgauer daheim vorne. Da Wolfsburg mit vier Toren in vier Partien unter dem neuen Coach Hasenhüttl ein gewisses Maß an offensiver Durchschlagskraft nicht abzusprechen ist, tendieren wir obendrein zu zwei oder mehr Treffern. Sieben der vergangenen acht direkten Duelle endeten mit mindestens zwei Toren.