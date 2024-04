Atletico Madrid - Athletic Bilbao Tipp, Prognose & Quoten | 27.04.2024

Unser Atletico Madrid - Athletic Bilbao Sportwetten Tipp zum La Liga Spiel am 27.04.2024 lautet: In Madrid verdunkelt sich nach zwei Niederlagen in Folge der Himmel. Inwiefern es in unserem Wett Tipp heute zu einem Triumph gegen die Schützlinge aus dem Baskenland reicht, steht in den Sternen.

Nach dem CL-Aus gegen Dortmund setzte es für die Recken von Trainer Diego Simeone im spanischen Oberhaus beim Tabellen-14. Alaves eine 0:2-Pleite. Dabei mangelte es den Gästen schlichtweg an offensiver Durchschlagskraft. Bilbao seinerseits enttäuschte in beiden Heimspielen kürzlich gegen Granada (1:1) und Villarreal (1:1). Trotz Chancenplus und Feldvorteilen in beiden Ansetzungen stand jeweils nur ein Remis zu Buche.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,80 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Atletico Madrid vs Athletic Bilbao auf „Beide Teams treffen“:

Neben Real Madrid fungiert Atletico als bestes Heimteam der Liga (14S, 1U, 1N).

Bilbao gehört auswärts zu den 6 stärksten Teams der Liga (5S, 5U, 5N).

Die Madrilenen hielten nur in einem der jüngsten 5 La-Liga-Heimspiele die Null.



Atletico Madrid vs Athletic Bilbao Quoten Analyse:

Trotz der zuletzt überschaubaren Leistungen gehen die Hausherren aus Madrid als Favorit auf den Sieg ins Rennen und zeigen am Drei-Wege-Markt die niedrigste Quote in Höhe von durchschnittlich 1,90 auf.

Nur bedingt nachvollziehbar, da die Rojiblancos lediglich eines der letzten vier Heimspiele gegen die Schützlinge aus dem Baskenland siegreich gestalteten (1U, 2N).

Am Markt „Mehr/weniger als 2,5 Tore“ halten sich die Wettanbieter, darunter einige mit attraktiven Sportwetten Bonus im Angebot, recht bedeckt.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Atletico Madrid vs. Athletic Bilbao Prognose: Zieht Bilbao an die Rojiblancos vorbei?

Im spanischen Oberhaus konnte Atletico Madrid nur zwei der vergangenen fünf Spieltage erfolgreich gestalten. Den beiden Erfolgserlebnissen gegen Villarreal (2:1) und Girona (3:1) stehen auf der anderen Seite drei Niederlagen gegenüber. Darüber hinaus schieden die Schützlinge von Trainer Diego Simeone in der Champions League im Viertelfinale gegen Dortmund aus.

Mut machen dennoch die bisherigen Heimspiele. Nur eine der insgesamt 16 Ansetzungen im Wanda Metropolitano ging verloren (14S, 1U). Die Offensive verpasste lediglich beim 0:3 gegen Barcelona auf heimischem Boden einen eigenen Treffer. Im Durchschnitt wurden in jedem Liga-Heimspiel 2,31 Tore erzielt.

Nur in einer der vergangenen fünf Partien im eigenen Stadion sollte die Null gehalten werden. Allgemein muss sich Atletico im spanischen Oberhaus in den letzten fünf Begegnungen zu Hause sechs Gegentore ankreiden lassen.

Atletico Madrid - Athletic Bilbao Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Atletico Madrid: 0:2 Deportivo Alaves (A), 2:4 Borussia Dortmund (A), 3:1 Girona (H), 2:1 Borussia Dortmund (H), 2:1 FC Villarreal (A).

Letzte 5 Spiele Athletic Bilbao: 1:1 FC Granada (H), 1:1 FC Villarreal (H), 4:2 RCD Mallorca (H), 0:2 Real Madrid (A), 2:0 Deportivo Alaves (H).

Letzte Spiele Atletico Madrid vs. Athletic Bilbao: 0:3 (A), 0:1 (H), 0:2 (A), 1:0 (H), 1:0 (A).



Ähnlich wie Atletico überzeugten die Basken jüngst in La Liga nicht und holten nur zwei Zähler aus den vergangenen drei Spieltagen. Dennoch beträgt der Rückstand auf Platz vier und somit die CL-Qualifikation weiterhin nur drei Punkte. Da es sich beim Tabellenvierten um Atletico handelt, könnte Bilbao mit einem Sieg aufgrund des besseren Direktvergleichs vorbeiziehen.

Wenig Mut machen hingegen die letzten Auswärtsduelle in der obersten spanischen Spielklasse. Nur eines der jüngsten sechs Duelle war nämlich von Erfolg gekrönt. Neben dem 2:0 in Las Palmas stehen zwei Remis und drei Niederlagen zu Buche.

Für Basken-Coach Ernesto Valverde gilt es in erster Linie, auswärts die Offensive zu beleben. Lediglich 14 Tore wurden in 15 Fernduellen verbucht. Der Abwehr wurde dieselbe Anzahl von Gegentoren in der Fremde eingeschenkt.

Die letzten drei direkten Aufeinandertreffen gewannen die Basken souverän ohne Gegentor. Ein erneuter Zu-null-Sieg von Bilbao bringt bei vielen Wettanbieter mit deutscher Lizenz beinahe den siebenfachen Wetteinsatz mit sich.

Unser Atletico Madrid - Athletic Bilbao Tipp: Beide Teams treffen

Obwohl die Basken die vergangenen drei Duelle mit den Hauptstädtern für sich entschieden haben, sehen wir beim erneuten Aufeinandertreffen keinen Favoriten und tendieren zu einem Match auf Augenhöhe.

Beide Teams haben den Blick auf Rang vier geworfen und wollen im kommenden Fußball-Jahr in der Champions League spielen. In einem spannenden Match mit Chancen auf beiden Seiten tendieren wir zu beiderseitigen Treffern.