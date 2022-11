Serbien - Schweiz Tipp, Prognose & Quoten | 02.12.2022

Unser Serbien - Schweiz Tipp zum WM 2022 Spiel am 02.12.2022 lautet: Am letzten Spieltag der Gruppe G geht es zwischen den Serben und den Schweizern im Kampf ums Achtelfinale sicher heiß her. Am Ende haben die Eidgenossen aber einfach das bessere Gesamtpaket.