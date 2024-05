ESC Wettquoten & Favoriten zum 1. ESC Halbfinale 2024

Am Mittwoch (8. Mai, 21:00 Uhr) ist es soweit: Der FC Bayern reist zum alles entscheidenden Rückspiel im Champions League Halbfinale nach Madrid. Im Santiago Bernabeu wartet Real.

Nach dem 2:2 im Hinspiel vor einer Woche ist in Madrid alles offen. Schafft es Bayern nach 2020 wieder in ein Finale der Königsklasse?

Wir haben die fünf besten Wetten zum Rückspiel Real - Bayern in Madrid.

5 beste Real - Bayern Wetten:

Real - Bayern Wetten: Hält die Ancelotti-Serie?

Das Hinspiel hätte gut und gerne mit einem Bayern-Sieg enden können, doch Real präsentierte sich in München dank Vinicius Jr. extrem effizient. Real steht auch deshalb bei einer eindrucksvollen Serie von 20 ungeschlagenen Pflichtspielen in Serie.

Im heimischen Estadio Santiago Bernabeu ist der spanische Rekordmeister in der Saison 2023/24 noch komplett unbesiegt. Die Effizienz gepaart mit den immer wiederkehrenden individuellen Fehlern in der Bayern-Defensive spricht nicht unbedingt für ein Ende der Serie.

Darüber hinaus ist Real seit acht Spielen gegen Bayern unbesiegt, Carlo Ancelotti sogar seit neun Begegnungen mit dem deutschen Rekordmeister. Das ist die längste Serie eines Trainers in der europäischen Königsklasse.

Die beste Real - Bayern Quote für einen Heimsieg gibt es aktuell in der Interwetten App . Hier liegt sie bei 1.90. Eine solche Niederlage wäre leider gleichbedeutend mit dem Aus des FCB.

Aktuelle Gratiswetten für Real - Bayern

Welche Real - Bayern Quoten lohnen sich noch?

Wer lieber nicht auf einen Erfolg der Madrilenen in der regulären Spielzeit setzen möchte, wird andere Real - Bayern Wetten bevorzugen.

Bei bet365 tippen wir zum Beispiel darauf, dass beide Teams im Spiel mindestens ein Tor erzielen werden. Die Wahrscheinlichkeit dessen ist bestens, war es doch in den letzten sechs Aufeinandertreffen stets der Fall. Die beste Quote beträgt 1.57.

Wenn Real und Bayern gegeneinander spielen, sind Tore praktisch garantiert. In den letzten sechs Partien fielen stets drei oder mehr Treffer. Geschieht dies erneut, bietet Oddset dafür die attraktive Real vs. Bayern Quote von immerhin 1.58.