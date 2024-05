Die 5 besten PSG - BVB Wetten & Quoten

Am Dienstagabend (21:00 Uhr) tritt Borussia Dortmund zum alles entscheidenden Rückspiel im Champions League Halbfinale bei Paris Saint-Germain an.

Dafür spricht auch das zusätzliche Selbstbewusstsein, was man sich am vergangenen Bundesliga-Spieltag mit einem 5:1-Sieg holte.

In den letzten vier Aufeinandertreffen zwischen Paris und Dortmund fielen nie mehr als zwei Tore im Spiel. Und mit einem zu verteidigenden Vorsprung sollte sich daran am Dienstag nicht viel ändern. Die beste Quote für weniger als 2,5 Tore gibt es mit 2.62 bei bet365.

Ebenfalls auffällig in der Statistik: In seinen letzten sechs Pflichtspielen erzielte der BVB das erste Tor der Partie. Geschieht dies erneut in Paris, so bietet bwin dafür die PSG - BVB Wettquote 2.95 an.