WM 2022 Gruppe G Wetten & Quoten: Wer kommt weiter?

Die Prognosen geben zugleich zu erkennen, dass die Nati um Yann Sommer mit einem marginalen Vorsprung in die Gruppenphase hineingeht. Nominell sind die Schweizer also leicht favorisiert. Da die Schweiz im ersten Spiel auf Kamerun prallt und Serbien gegen Brasilien spielt, ist dies nachvollziehbar. Zugleich könnte es darauf hinauslaufen, dass erst die direkte Begegnung am dritten Spieltag für die Entscheidung sorgt.