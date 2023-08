Betano Zahlung mit PayPal – Schritt für Schritt erklärt

Weitere Informationen zu den Stärken und Schwächen des Online Buchmachers sind in unserem Betano Test nachzulesen.

Bet365 Bonus - Bis 100€ in Wett-Credits mit Bonus Code BETSPORT1

Die wichtigsten Infos zur Betano PayPal Zahlung

Die Betano PayPal Einzahlung – so funktioniert´s

Die Betano PayPal-Zahlung ist im Anschluss an die Registrierung möglich. Der Prozess nimmt kaum Zeit in Anspruch und ist sowohl über die Desktop-Ansicht als auch über mobile Endgeräte möglich. Danach ist wie folgt vorzugehen:

Im Anschluss daran gilt es die Bestätigung vorzunehmen, wodurch User automatisch zu PayPal weitergeleitet werden. Dort melden sich Nutzer mit der E-Mail-Adresse und dem Passwort an. In der Folge gelangst du zur Übersichtsseite des E-Wallets, wo die Einzahlung zu bestätigen ist.

Der Prozess ist über die Desktop-Ansicht wie auch die App möglich, wobei der Ablauf in beiden Fällen identisch ist.

Tipps und Hinweise bei der Auszahlung

Betano eröffnet Nutzern die Möglichkeit, auch die Auszahlung via PayPal vorzunehmen. Anwender müssen jedoch berücksichtigen, dass die Wartezeit bei bis zu 24 Stunden liegt.

Die maximale Summe pro Transaktion beträgt 5.000 €. Zu beachten ist allerdings, dass User vor der ersten Gewinnabhebung ihr Betano Konto verifizieren müssen. Nach dem Upload kann dies allerdings ein bis drei Werktage in Anspruch nehmen.

Positiv ist in diesem Kontext zu erwähnen, dass für die Abwicklung der Einzahlung keine Spesen anfallen.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zur Betano PayPal Zahlung

Die Gründe dafür können unterschiedlich sein. Eine Ursache könnte darin bestehen, dass du das Konto bei PayPal noch nicht verifiziert hast oder das Guthaben zu gering ist. Um letzteres Szenario zu verhindern, ist die Verknüpfung des Accounts mit der Kreditkarte oder dem Bankkonto empfehlenswert. Fernab davon sind bei der Einzahlung die Limits von Betano zu beachten. User können je nach Transaktion zwischen 15 und 5.000 Euro überweisen. Ist die Einzahlung unter Berücksichtigung all dieser Aspekte immer noch nicht möglich, sollten User den Kundenservice des Wettanbieters kontaktieren.

Die Abwicklung der Transaktion bei Betano findet in Echtzeit statt. Das Geld steht also sofort auf dem Account des Bookies zur Verfügung. In einzelnen Fällen ist die Summe erst nach einigen Minuten Wartezeit auf dem Konto verbucht.