PayPal ist ein Online-Bezahldienst, der 1998 in Kalifornien gegründet wurde. Inzwischen nutzen nahezu 200 Millionen Menschen weltweit PayPal, bei dem es sich um ein sogenanntes E-Wallet handelt. Du hast die Möglichkeit in deinem PayPal-Account verschiedene Zahlungsmöglichkeiten, wie Bankkonten oder Kreditkarten, zu hinterlegen ohne dabei sensible Bankdaten bei unzähligen Shops oder anderen Anbietern preisgeben zu müssen.