Intertops Einzahlung und Auszahlung: Dauer, Gebühren und Zahlungsmethoden

Sowohl die Ein- als auch die Auszahlung kennzeichnet bei Intertops ein einfacher Ablauf. Die Prozesse lassen sich damit in nur wenigen Minuten abschließen. Im Vorfeld ist natürlich eine Registrierung und Anmeldung bei Intertops erforderlich.

Dieser Beitrag verrät Lesern, worauf sie bei der Intertops Einzahlung und der Auszahlung achten müssen. So ist es ihnen möglich, die Schritte erfolgreich abzuschließen.

Die Intertops Einzahlung: Darauf ist zu achten

Bei Intertops ist die Einzahlung bereits ab einem Betrag von 10€ möglich. Dafür folgen Unser am besten der folgenden Anleitung:

In der Regel befindet sich der Einzahlungsbetrag innerhalb weniger Sekunden auf dem Konto. Gebühren fallen bei der Intertops Einzahlung übrigens keine an.

Die Intertops Auszahlung im Überblick

Die Intertops Auszahlung ist ab 10€ möglich. Gebühren fallen dabei ebenfalls keine an - zusätzliche Ausgaben bleiben Kunden also erspart.

Geht es um die Dauer, so ist mit einer Wartezeit von wenigen Minuten bis zu 2 Tagen zu rechnen. In diesem Kontext schneidet Intertops im Wettanbieter Vergleich also gut ab.