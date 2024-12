Wettanbieter mit Okto Cash

Mit Okto Cash gibt es eine neue Bezahlmethode. Welche Buchmacher bieten Okto Cash an? Das erfahrt ihr hier.

Mit Okto Cash gibt es eine neue Bezahlmethode. Welche Buchmacher bieten Okto Cash an? Das erfahrt ihr hier.

Inzwischen existieren zahlreiche verschiedene Zahlungsmethoden bei den Wettanbietern in Deutschland. Seit 2023 ist nun auch Okto Cash der Okto Group aus Griechenland in Deutschland zugelassen.

Mit Okto Cash haben User die Möglichkeit, Bargeld auf Ihr Wettkonto einzuzahlen. Dabei wird im Wettkonto ein QR-Code generiert, mit dem dann der gewünschte Betrag in einer Verkaufsstelle eingezahlt werden kann.

Alle Buchmacher mit Okto Cash haben wir hier für euch in diesem Beitrag zusammengefasst.

Okto Cash Sportwetten: Alle Buchmacher mit Okto Cash

Interwetten Sportwetten mit Okto Cash

Okto Cash bei Betano

Betano war einer der ersten Buchmacher in Deutschland, der Okto Cash für Sportwetten anbietet. Die Partnerschaft zwischen Betano Sportwetten und Okto Cash besteht bereits seit 2021.

Einzahlungen mit Okto Cash sind bei Betano ab 5 Euro möglich. Es fallen dabei keine Gebühren an.

Bet-at-home Okto Cash Buchmacher

FAQ: Buchmacher mit Okto Cash

Da es sich bei Okto Cash um eine neue, in Deutschland noch recht unbekannte Zahlungsmethode handelt, tauchen viele Fragen auf. Die meistgestellten Fragen zu Sportwetten mit Okto Cash haben wir hier für euch beantwortet.

Wie funktioniert Okto Cash?

Nun kommt der entscheidende Unterschied: Bei Okto Cash wird nun ein QR-Code generiert, mit dem man sich in eine Verkaufsstelle begeben muss. Dort wird der Code gescannt und die Einzahlung kann bar getätigt werden. Im Anschluss ist das Geld auf dem Wettkonto verfügbar.

Welche Buchmacher mit Okto Cash gibt es?

In Deutschland bieten derzeit Betano, Interwetten und Bet-at-home Okto Cash als Einzahlungsmethode an. Es ist allerdings zu erwarten, dass sich in naher Zukunft weitere Anbieter anschließen.