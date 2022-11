Südkorea - Portugal Tipp, Prognose & Quoten | 02.12.2022

Von 23 WM-Duellen mit Teams aus der UEFA gingen nur fünf an Südkorea und zwölf an den Gegner. Und dennoch: Bei der WM 2018 musste am letzten Spieltag der Gruppenphase gegen Deutschland ein Sieg her und den gab es dann auch - auch wenn er letztlich wegen des Ergebnisses im Parallelspiel doch nichts mehr gebracht hatte.