Uruguay - Südkorea Tipp, Prognose & Quoten | 24.11.2022

In Uruguay sind die Spieler der „Goldenen Generation“ wie Luis Suarez, Edinson Cavani oder Diego Godin in die Jahre gekommen. Doch mit Profis wie Nunez (Liverpool), Valverde (Real Madrid) oder Betancur (Spurs) stehen schon die Nachfolger in den Startlöchern. Trotzdem war die Teilnahme der „Celeste“ an der WM 2022 lange in Gefahr. So wurde Nationaltrainer Oscar Tabarez 2021 nach 16 Jahren im Amt entlassen.