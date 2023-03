Wett-News: Bayern-Triple Wetten

Mit Trainer Thomas Tuchel sieht sich der FCB bestens aufgestellt für den Endspurt. Doch wie sehen die Buchmacher die Chancen in den Bayern Triple Wetten? Der britische Wettanbieter Betway schätzt sie gar nicht so gering ein…

Gewinnt der FC Bayern das Triple 2023?

Das spricht für gute Bayern Triple Quoten

Ein Bayern Triple ist in München das höchste der Gefühle. Doch was spricht dafür, dass es 2023 klappen könnte? In erster Linie hat der Großteil des Kaders die Erfahrung von 2020 und weiß, wie man in den großen Spielen agiert. Das wird dank der knappen Bundesliga 2022/23 in allen drei Wettbewerben wichtig.