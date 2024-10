5 beste Champions League Wetten für FC Barcelona - Bayern München

Die 5 besten FC Barcelona - Bayern München Wetten für die Champions League. Was sind die besten Wetten für den CL-Kracher am Mittwoch?

Die 5 besten FC Barcelona - Bayern München Wetten für die Champions League. Was sind die besten Wetten für den CL-Kracher am Mittwoch?

Die 5 besten FC Barcelona - Bayern München Wetten für die Champions League. Was sind die besten Wetten für den CL-Kracher am Mittwoch?

Der FC Bayern darf sich am 3. Spieltag der Champions League auf ein Duell gegen den FC Barcelona und damit auch auf ein Wiedersehen mit Hansi Flick freuen. Seit Anfang der Saison steht der ehemalige Bayern-Coach bei Barca an der Seitenlinie.

In den letzten Jahren hat sich der FC Bayern zu einem echten Angstgegner für die Katalanen entwickelt. Bleibt das auch in dieser Saison der Fall oder kann Hansi Flick den Bann brechen?

UEFA Champions League: Beste Wetten für FC Barcelona - FC Bayern München

Barca - Bayern Wetten: Punkteteilung in Barcelona?

Der FC Bayern hat sich in den vergangenen Jahren zu einem echten Angstgegner der Katalanen entwickelt. Sechs Spiele dauert die Siegesserie der Bayern schon an, die letzten vier Duelle haben sie sogar zu null gewonnen.

Allerdings ist der FC Barcelona aktuell stark in Form und hat in dieser Saison bislang alle Heimspiele gewonnen. Das Gleiche gilt aber auch für die Bayern.

Champions League Torwetten für Barcelona gegen Bayern

Doppelte-Chance-Wette für Barca - Bayern

Deshalb bietet sich für die Partie auch eine Doppelte-Chance-Wette an. Wer es weiterhin mit den Bayern halten will, aber ein Unentschieden nicht ausschließt, könnte es mit dieser Wettart probieren.

Torschützen-Wetten: Kane trifft erneut!

Innerhalb der zweiten Halbzeit ist ihm ein lupenreiner Hattrick gelungen. Damit steht er in der Bundesliga bei 8 Toren in 7 Spielen - hinzu kommen 6 Vorlagen!

In der Champions League hat der Brite zum Auftakt sogar einen Viererpack geschnürt. Gegen Aston Villa ist er am 2. Spieltag allerdings vergleichsweise blass geblieben.

Champions League Wetten: Bleibt Barca ungeschlagen?

Seitdem Hansi Flick in Barcelona an der Seitenlinie steht, läuft es bei dem Club. Die LaLiga führen sie mit neun Siegen aus zehn Spielen souverän an. Zu Hause haben sie in dieser Saison alle ihre Spiele gewonnen.