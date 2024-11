5 beste Champions League Wetten für Roter Stern - VfB Stuttgart

SPORT1 Betting 26.11.2024 • 18:00 Uhr Die 5 besten Roter Stern - Stuttgart Wetten für die Champions League. Kann der VfB auch in Belgrad gewinnen?

Für den VfB Stuttgart geht es am 5. Spieltag der Champions League nach Belgrad. Anpfiff ist am Mittwochabend bereits um 18:45 Uhr. Gegen den serbischen Traditionsverein Roter Stern wäre ein Sieg für den VfB extrem wichtig.

Bislang haben die Schwaben in der Königsklasse nur ein Spiel gewonnen und liegen nur auf Platz 27. Um noch eine Chance auf die nächste Runde zu haben, müssen also Punkte her. Noch verheerender sieht die Bilanz von Roter Stern aus. Mit vier Niederlagen aus vier Spielen stehen sie auf dem vorletzten Platz.

Sind am Mittwoch gegen Stuttgart die ersten Punkte möglich? Wir haben uns genauer mit der Partie Roter Stern gegen VfB Stuttgart beschäftigt und stellen die 5 besten Wetten für die Champions League vor.

Champions League Wetten: Beste Wetten für Roter Stern - Stuttgart

Champions League Wetten: Bleibt Belgrad der Punktelieferant?

Bislang läuft es für Roter Stern Belgrad in der Champions League noch gar nicht nach Plan. Während der Club in der heimischen Liga alle Spiele gewonnen hat, sieht es in der Königsklasse genau andersherum aus (0 Punkte aus 4 Spielen).

Der VfB steht nach vier Spielen bei vier Punkten. Nach zwei sieglosen Spielen in der Bundesliga haben die Schwaben am Wochenende gegen den VfL Bochum wieder gewonnen.

Wenn sie den Rückenwind mit nach Belgrad nehmen können und am Mittwoch den wichtigen Auswärtssieg holen, bietet Betano eine Quote von 1,72.

Über 2,5 Tore bei Belgrad gegen Stuttgart?

Roter Stern Belgrad ist aktuell die Schießbude der Champions League. Nach vier Spielen stehen die Serben bereits bei 16 Gegentoren.

In den letzten beiden Champions-League-Partien gegen Monaco und Barcelona hat es beide Male gleich fünf Gegentoren gegeben.

Wir glauben zwar nicht, dass es am Mittwoch wieder so deutlich wird, doch bei diesen Statistiken bietet sich unter anderem die Über/Unter-Wette auf über 2,5 Tore an.

Für diese Wette bietet bet-at-home eine Quote von 1,63.

Tore auf beiden Seiten in Belgrad?

Defensiv läuft es für Belgrad also noch gar nicht. Immerhin haben sie in drei von vier Spielen mindestens einen Treffer erzielt.

Der VfB hat bislang in jedem Champions-League-Spiel getroffen. Dafür konnten sie nur gegen Turin die Null halten.

Gut möglich, dass auch am Mittwoch wieder auf beiden Seiten Tore fallen.

In Verbindung mit einer Doppelten-Chance-Wette auf X oder Stuttgart bietet Betway eine Quote von 2,00.

Champions League Torwetten: Premieren-Treffer für Demirovic?

Stuttgarts Toptorjäger Deniz Undav fällt weiter mit einer Oberschenkelverletzung aus. Also muss sein Vertreter Ermedin Demirovic wieder einspringen.

Mit fünf Treffern in den ersten sechs Spielen hat sich der Neuzugang zu Saisonbeginn hervorragend eingefügt. Seitdem wartet der Stürmer allerdings auf ein Tor.

Sollte er diese Negativserie am Mittwoch beenden und seinen ersten Champions-League-Treffer erzielen, steht bei bwin eine Quote von 2,20 auf dem Spiel.

Doppelte Chance: Die ersten Punkte für Belgrad?

Aber auch Belgrad will die Negativserie in der Champions League endlich beenden. In beiden Heimspielen gegen Lissabon und Barca haben die Serben eigentlich eine gute Figur abgegeben. Etwas Zählbares ist trotzdem nicht dabei herumgekommen.

Vielleicht ist gegen den VfB Stuttgart etwas möglich. Sparta Prag hat als Außenseiter vorgemacht, wie man gegen die Schwaben Punkte holt.

Wenn die Gastgeber wirklich Remis spielen sollten oder sogar gewinnen, bietet Intertops für die entsprechende Doppelte-Chance-Wette eine Quote von 2,10.