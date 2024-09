7 beste Nations League Wetten für den 1. Spieltag

Ab Donnerstag starten die europäischen Nationalmannschaften in die neue Saison der UEFA Nations League. Vor allem die Liga A hat bereits am 1. Spieltag ein paar echte Topspiele zu bieten.

Folgende Paarungen stehen in den kommenden Tagen an: Portugal – Kroatien, Wales - Türkei, Dänemark – Schweiz, Serbien – Spanien, Frankreich – Italien, Deutschland – Ungarn oder Slowenien - Österreich.

UEFA Nations League: Beste Wetten

Nations League Wetten: Diese Duelle stehen am Donnerstag an

Am Donnerstag (5. September) beginnt die Nations League. Gleich zum Auftakt steht mit Portugal - Kroatien ein echtes Spitzenspiel an. Immerhin trifft hier Platz 8 auf Platz 12 der FIFA-Weltrangliste.

Obwohl Kroatien das letzte direkte Duell im Juni für sich entscheiden konnte, geht Portugal bei den Buchmachern als klarer Favorit in das Duell.

Bei der EURO war für CR7 und Co. erst im Viertelfinale Schluss, während Kroatien ohne Sieg schon nach der Vorrunde die Koffer packen musste.

Da im Schnitt 2,75 Tore in diesem Duell fallen und in den letzten vier Aufeinandertreffen Tore auf beiden gefallen sind, lautet unser Tipp für Donnerstag: Beide Teams treffen – 1,95 bei Betano!

Ebenfalls am Donnerstag treffen Dänemark und die Schweiz aufeinander. Bereits im März dieses Jahres haben die beiden Teams gegeneinander gespielt. Das Testspiel endete 0:0.

Sollte es am Donnerstag erneut keinen Sieger geben, bietet Bwin eine Quote von 3,20!

Das direkte Duell hat es erst einmal, im Vorfeld der EURO 2012, gegeben. Damals setzte sich Spanien als Favorit mit 2:0 durch. Die Rollenverteilung am Donnerstag sollte ebenso deutlich sein.

Falls der Europameister erneut zu null gewinnen sollte, bietet Bet365 eine Quote von 2,35.

Nations League Wetten: Der Klassiker am Freitag

Am Freitag hat die Nations League einen echten Klassiker zu bieten. Denn Vize-Weltmeister Frankreich empfängt Italien . 39 Mal sind die beiden großen Nationen schon aufeinandergetroffen. Unvergessen sind beispielsweise die EM- bzw. WM-Finalspiele von 2000 oder 2006.

Während die ewige Bilanz noch für Italien spricht, gingen die letzten Duelle an die Franzosen. Und auch am Freitag sind die Gastgeber der Favorit bei den Nations League Wetten.

Für den Tipp auf Frankreich und beide Teams treffen, bietet Bet365 eine Quote von 3,75.

Mit Slowenien - Österreich hat auch die Division B der Nations League am Freitag ein spannendes Duell zu bieten. Beide Mannschaften haben bei der EURO überzeugt und sind ins Achtelfinale eingezogen.

Nach dem Abstieg aus der Nations League A will Österreich zurück in die „erste Liga“. Gegen Slowenien dürfte die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick als Favorit in das Duell gehen.