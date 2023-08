Basketball WM Wetten & Favoriten: Wer wird Basketball-Weltmeister?

Vier Jahre nach dem Triumph von Spanien steht die Basketball-Weltmeisterschaft 2023 auf den Philippinen sowie in Japan und Indonesien auf dem Programm.

In Südostasien möchten sich die USA die verlorene Krone zurückholen. Unter den Basketball WM Favoriten sind die Amerikaner dann auch mit deutlichem Abstand vorne zu finden.

Welche Teams in den Basketball WM Wetten noch gute Quoten aufweisen können, checken wir bei Interwetten.

Aktuelle Basketball Weltmeister Wettquoten von Interwetten:

Sind die USA in den Basketball WM Wetten alleiniger Favorit?

Ein Blick auf die Basketball WM Wettquoten 2023 von Interwetten verrät, dass es eine vermeintlich deutliche Angelegenheit werden könnte, wer sich am Ende Weltmeister nennen darf.

Denn die USA liegen in den Basketball-Weltmeister-Wetten mit riesigem Abstand an der Spitze. Zwar schicken die Vereinigten Staaten einmal mehr nicht die großen Stars aus der NBA, doch das junge, hungrige Team hat alle Möglichkeiten, den Titel zurückzuholen.

Den „Defensive Player of the Year“ nahm man mit Jaren Jackson Jr. ebenfalls mit zu den Titelkämpfen. Bringen die USA den nötigen Fokus auf das Wesentliche mit, steht dem Weg zum Titelgewinn nicht allzu viel im Wege.

Basketball Weltmeister Quoten: Wer hat noch Chancen?

Geht es nach den Basketball-Weltmeister Quoten der Buchmacher, hat kein anderes Team große Chancen, den Titel zu holen. Am ehesten wird eine Überraschung gegen die USA noch Frankreich zugetraut.

Immerhin gehen die Franzosen als Vize-Europameister ins Rennen und haben viel Qualität im Kader. Nur zwei Spieler im 12-er Kader waren im vergangenen Jahr nicht in der NBA oder EuroLeague aktiv.

Spannend wird es auch beim Basketball WM Favoriten Australien. Die Männer aus Down Under spielen nicht allzu weit von der Heimat entfernt und bringen durch Routiniers wie Patty Mills und Joe Ingles viel Erfahrung mit. Ist das der richtige Weltmeister-Mix?

Auch Kanada, Europameister Spanien, Serbien und Slowenien hoffen auf den großen Wurf in den Basketball WM Wetten 2023.

Mit einigem Sicherheitsabstand folgt schließlich Deutschland in den Basketball-Weltmeister Prognosen. Nach Platz 3 bei der Europameisterschaft will die DBB-Auswahl den nächsten Schritt machen.

Zwar geht es direkt in der Vorrunde gegen Australien, doch ein Einzug ins Viertelfinale erscheint möglich. Dafür muss wohl allerdings entweder Australien in der Vorrunde oder Slowenien in der Zwischenrunde bezwungen werden.