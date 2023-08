Champions League Quali Wetten: Playoff-Rückspiele

Noch ein Spiel steht zwischen 12 Mannschaften und einem Platz in der Gruppenphase der UEFA Champions League. In den Playoffs der Königsklasse gibt es demnach noch sechs Spiele.

Vier Mannschaften gehen mit einem Vorsprung von einem Tor ins Rückspiel, bei den beiden anderen steht es nach dem Hinspiel Unentschieden. Beste Voraussetzungen also für Spannung pur!

Doch welche sind die besten Champions League Wetten für die Playoff-Rückspiele? Bei uns gibt es zu jedem Spiel je eine.

Champions League Quali Playoffs - Rückspiele: Beste Wetten

Champions League Playoff Wetten: Erreicht Gala die CL?

In den Champions League Wetten steht gleich am Dienstag das Rückspiel zwischen Galatasaray Istanbul und Molde FK auf dem Programm. In Norwegen gewannen die Türken mit 3:2 und sind allgemein gut in Form.

Zuletzt gelangen fünf Siege in Serie, zudem ist man sieben Spiele in Folge ungeschlagen. Dass sich das ausgerechnet im feurigen Heimspiel in Istanbul ändert, halten wir für unwahrscheinlich. Wir setzen auf Gala-Sieg - bei bet365 zur Quote 1.65.

Im Spiel Panathinaikos Athen - Sporting Braga sind die Portugiesen nach dem 2:1 daheim vor einer Woche im Vorteil. Wenn beide Teams etwas können, dann ist es Tore schießen. Über 2,5 Treffer erreichten die Spiele von Braga fünfmal in Folge, bei den Griechen waren es fünf der letzten sechs Spiele. Die Wette gibt es bei bet-at-home zur CL Quote 1.91.

Abschließend empfangen die Young Boys Bern noch Maccabi Haifa (0:0). Seit 15 Spielen sind die Schweizer unbesiegt, treffen dabei gerne häufig und schnell. In sechs der letzten acht Spiele gelang das erste Tor. Bei Interwetten wetten wir zur starken Quote 1.97 auf die Young Boys als Sieger und Schütze des ersten Tores.

Wer setzt sich in den Mittwochsspielen der Champions League Playoffs durch?

In Eindhoven treffen am Mittwoch die PSV und die Glasgow Rangers nach einem spannenden Hinspiel-2:2 aufeinander. Die PSV ist seit zehn Spielen ungeschlagen, die Rangers seit sechs. Doch eine weiße Weste behalten die Niederländer zu selten. Deshalb zielt der Tipp auf „Beide treffen“ ab - mit Oddset Wettbonus zur Quote 1.71.

Royal Antwerpen von Trainer Mark van Bommel bringt einen 1:0-Vorteil aus dem Hinspiel mit nach Athen zu AEK. Auffällig ist in den vergangenen Wochen, dass die Belgier oftmals als Schnellstarter auffielen. In sechs der letzten sieben Spiele erzielte man das erste Tor. Gelingt dies erneut, gibt es bei bwin die Top-Quote 2.60.

Zu guter Letzt noch ein Blick auf das Champions League Playoff-Spiel FC Kopenhagen gegen Raków Częstochowa. Die Dänen sind stark drauf und verloren nur eines ihrer letzten zehn Spiele. Insbesondere in der Defensive ist der FCK gut und kann dies nun samt Heimvorteil gegen die Polen ausnutzen. Wir prognostizieren einen Heimsieg bei AdmiralBet zur Wettquote 1.62.